Tommaso Zorzi rivela a sorpresa di aver risentito dopo il GF Vip qualcuno con cui c’era stato un allontanamento: si riferisce proprio a lei.

Sono giorni molto particolari per Tommaso Zorzi: il vincitore del GF Vip 5 è tornato alla realtà da meno di due settimane e ciò, ovviamente, non è semplice. Dopo aver trascorso quasi sei mesi nella casa più spiata d’Italia, l’influencer milanese ha confessato di fare ancora fatica ad abituarsi ai ritmi della vita reale. Nonostante questo non ha mancato di ringraziare più volte, tramite social, i fan che gli dimostrano immenso affetto. D’altronde, non poteva essere altrimenti: l’ormai ex gieffino ha conquistato una marea di consensi durante il suo percorso nel reality di Canale 5 e per lui si prospetta una carriera televisiva davvero eccellente. Intervistato ieri a Casa Chi, Tommaso Zorzi ha fatto un bilancio di questi primi giorni dall’uscita dal GF Vip. Stanco ma felice, ha raccontato tra le altre cose di aver rifiutato il ruolo da opinionista a L’Isola dei Famosi per darsi il tempo di riprendere un po’ le energie. Inoltre, ha svelato un particolare davvero inaspettato riguardo a qualcuno da cui si era allontanato nei mesi precedenti al GF Vip.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Tommaso Zorzi, “Mi ha richiamato”: la telefonata a sorpresa dopo il GF Vip

I giornalisti di Casa Chi gli hanno poi chiesto se ci sia stata una telefonata in particolare che lo ha colpito dopo l’uscita dal GF Vip. Zorzi ha rivelato a sorprenderlo è stata la chiamata di Elettra Lamborghini. I due ex protagonisti di Riccanza si erano allontanati precedentemente, ma a quanto pare l’ereditiera ha voluto riallacciare i rapporti. “C’è stato un momento in cui non ci siamo più sentiti per quanto avessimo avuto un buonissimo rapporto. Elettra Lamborghini mi ha richiamato ed è stata molto carina con me. Non aveva nemmeno più il mio numero. In bocca al lupo a lei per L’Isola dei famosi”, ha detto Tommaso.

Non solo, Zorzi ha raccontato anche di aver rivisto suo padre. Come rivelato da lui stesso al GF Vip, il rapporto tra i due aveva avuto delle difficoltà negli ultimi anni, ma ora sembra che tutto si stia risolvendo per il meglio.