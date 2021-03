Tommaso Zorzi tra le prossime vittime de Le Iene: la clamorosa anticipazione sul profilo Instagram del vincitore del GF Vip.

E’ uscito da meno di due settimane dal GF Vip ed è stato inondato di affetto: Tommaso Zorzi, trionfatore dell’ultima edizione del famoso reality, ha davvero conquistato tutti. Lo dimostra anche l’aumento esponenziale dei follower raggiunto durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia. Una popolarità che lo rende indubbiamente felice come ha rivelato lui stesso in questi giorni in varie occasioni, ma a cui non è sempre facile abituarsi. L’influencer milanese ha già ricevuto l’importante proposta per il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi, ma ha preferito rifiutare per poter recuperare un po’ le energie spese durante il GF Vip. Nell’intervista di ieri a Casa Chi, ha svelato che Mediaset ha in cantiere progetti importanti per lui e la curiosità dei fan aumenta sempre di più. Tornato attivo sui social, Tommaso Zorzi ha appena pubblicato una storia su Instagram che incuriosirà non poco e che vede coinvolto il programma Le Iene.

Tommaso Zorzi, clamorosa anticipazione: c’entrano Le Iene

Proprio in questi minuti, il vincitore del GF Vip 5 ha informato i fan di una novità che lo riguarda e che farà sicuramente piacere al suo enorme pubblico. In un video su Instagram, il venticinquenne ha infatti detto di essere stato vittima di uno scherzo de Le Iene. Presto quindi potremo divertici a vederlo alle prese con qualche situazione surreale, creata dalla squadra del programma cult di Italia 1. Conoscendo Zorzi non è difficile prevedere che ci sarà da ridere tantissimo. Nel video, l’ex gieffino non svela i dettagli ma anticipa che sono riusciti a ‘spaventarlo’ non poco. Tra i complici dello scherzo anche l’ex tronista Sonia Lorenzini che ha partecipato al reality con lui e il giornalista Gabriele Parpiglia. Dopo Elisabetta Gregoraci, sarà quindi Tommaso il prossimo bersaglio dei tremendi scherzi de Le Iene.

Sicuramente sarà uno scherzo imperdibile e noi non vediamo l’ora di gustarcelo in tv.