Uomini e Donne, chi è Luca: sapete che lavoro fa il nuovo cavaliere del Trono Over? Tutte le curiosità sulla new entry della trasmissione.

Quello con Uomini e Donne è ormai un appuntamento fisso da anni per milioni di telespettatori. La trasmissione di Maria De Filippi e le storie d’amore che si creano in studio emozionano il pubblico, che ogni giorno segue le avventure del trono più amato della tv. E, dall’anno scorso, il nuovo format che unisce trono Classico e trono Over convince sempre di più i telespettatori: tutti possono interagire con tutti, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. E ad animare le puntate ci pensano anche le continue new entry nella trasmissione, soprattutto per quanto riguarda il trono Over. In particolare, qualche puntata fa, un nuovo arrivato del parterre maschile ha risvegliato l’interesse di molte dame. Si tratta di Luca, metà austriaco e metà marchigiano. Scopriamo di più su di lui!

Uomini e Donne, Luca è il nuovo cavaliere del Trono Over: cosa sappiamo di lui

Luca è il nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. 47 anni, anche se ne dimostra decisamente di meno, la sua presentazione non è passata inosservata. Nato e cresciuto a Milano, da qualche mese vive in Sardegna, vicino Cagliari. Amante dei viaggi, dopo anni di lavoro nel mondo della comunicazione e del marketing, ha aperto un tour operator in Tanzania: “Organizzo safari fotografici”. Nella presentazione a Uomini e Donne, ha parlato della sua grande passione per gli sport all’aria aperta, dallo sci allo snowboard, dal tennis alla vela, fino al windsurf. “Ho un furgone e ci vivo dentro, non sempre! Per le vacanze, che sia un weekend o una o due settimane. Uno di quello col tettuccio che si apre: mi dà la possibilità di essere libero e stare a contatto con la natura, in posti dove alberghi bellissimi non ci arrivano. Dormo sotto le stelle, una cosa fantastica, veramente emozionante”, ha raccontato il cavaliere. E il suo spirito avventuriero ha colpito varie dame del parterre. In particolare, Luca ha iniziato a conoscerne tre e, con una di loro, è già scattato un bacio. Il suo cognome è Cenerelli.

E voi, cosa ne pensate di questa new entry in trasmissione? Vi piace Luca?