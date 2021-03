Al Bano, gesto bellissimo da Barbara D’Urso: è successo in diretta

Il cantautore Al Bano Carrisi si è reso protagonista di un gesto bellissimo durante Pomeriggio 5: cos’è successo in diretta

Al Bano è uno degli artisti più amati del panorama artistico italiano ma anche mondiale. Carrisi, infatti, è conosciuto in tutto il mondo. La sua musica ha unito intere generazioni. Oltre che per la sua straordinaria voce, Carrisi è amato anche per la sua grandissima generosità. Gli italiani amano il suo cuore, oltre che il suo timbro vocale. Proprio ieri, durante la puntata di Pomeriggio 5, Carrisi ha dato prova della sua straordinaria generosità. Di seguito vi raccontiamo cos’è successo durante il programma della di Barbara D’Urso.

Al Bano, gesto bellissimo: cos’è successo in diretta

Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 di ieri, la D’Urso ha dato spazio ad un anziano triste per la perdita delle sue papere. Nonno Vittorio – così si chiamava il signore intervistato – ha raccontato di tenere tanto alle sue due paperelle. Egli le aveva comprate lo scorso agosto e per lui erano di compagnia: “Passavamo insieme il tempo”. Il nonnino aveva inoltre costruito per loro due casette di legno, affinché potessero ripararsi dalle intemperie. Nei giorni scorsi, però, gliele hanno portate via: “Mi sono affacciato alla finestra e le papere non c’erano più. Una socia di mio figlio le aveva sentite strillare. Ho chiamato mio figlio e l’ho avvisato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano (@albano_official_)

Nonno Vittorio era molto triste e ha chiesto a Barbara D’Urso di fare qualcosa affinché le sue paperelle tornassero indietro. La conduttrice ha allora chiesto al suo pubblico: “Da quando gli hanno rubato le papere, nonno Vittorio non mangia più, è triste e depresso. Se qualcuno ha preso queste papere che gliele riporti”. Poco dopo, però, il colpo di scena: la D’Urso ha infatti informato il pubblico di aver ricevuto una telefonata da Al Bano, il quale si è offerto di regalare due paperelle a nonno Vittorio. Un gesto veramente bellissimo.