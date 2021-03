Amici 20, arriva il tanto atteso annuncio: fan pazzi di gioia

Arriva l’annuncio tanto atteso su Amici 20, i fan sono pazzi di gioia: di seguito vi spieghiamo di cosa si tratta

Tutto pronto per il serale della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Sabato 13 marzo andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata pomeridiana del talent show. Nello scorso appuntamento sono state assegnate le prime maglie per il serale. Per ora ad accedervi sono: Gaia, Sangiovanni, Enula, Samuele e Rosa. Dalle anticipazioni diffuse sul web, però, sappiamo che tutti gli allievi, sia di canto che di ballo, hanno ottenuto la tanto ambita maglia per il serale. Tutti dunque si esibiranno sul prestigiosissimo palco.

Amici, arriva l’annuncio tanto atteso

Poche ore fa, sui canali social del talent show condotto da Maria De Filippi è stato pubblicato un annuncio attesissimo dai telespettatori. Il programma inizierà ufficialmente sabato 20 marzo 2021. L’annuncio pubblicato sui social ovviamente ha fatto impazzire i fan. Gli amanti del talent show attendevano con ansia l’inizio del serale. Adesso c’è finalmente una data. Il serale del talent show andrà in onda sabato 20 marzo su Canale 5 a partire dalle 21:30.

Quest’anno ci saranno sicuramente tantissime novità per il serale di Amici. I posti quest’anno sono aumentati, proprio per questo motivo tutti hanno potuto accedervi. Il direttore artistico, inoltre, non sarà Giuliano Peparini, che dopo anni dice addio al talent show. Il fratello di Veronica sarà rimpiazzato da Stephane Jarny. Un ruolo importante potrebbe essere giocato dai coach, ovvero i professori di danza e musica. Sono stati proprio loro a mandare gli allievi al serale. I coach potrebbero giocare un ruolo importante anche al serale. Non ci sono notizie ufficiali, invece, riguardo ai giurati. Nelle ultime ore i nomi più caldi sono quelli di Stefano De Martino e Can Yaman, ma ovviamente sono solo indiscrezioni. La De Filippi, inoltre, potrebbe convocare nuovamente l’amica e collega Sabrina Ferilli.