Clamorosa indiscrezione sul serale di Amici 20, Maria De Filippi avrebbe scelto proprio lui: ecco di chi si tratta

Il serale della ventesima edizione di Amici è sempre più vicino. Gli allievi hanno conquistato tutti la maglia tanto desiderata. Tutti i ballerini e i cantanti potranno esibirsi sul prestigiosissimo palco. Quest’anno ci saranno sicuramente tantissimi novità, a partire proprio dai posti: rispetto allo scorso anno, infatti, i posti per il serale sono aumentati. Il direttore artistico non sarà Giuliano Peparini: il fratello di Veronica ha dato il triste annuncio nella scorsa puntata pomeridiana del talent show di Canale 5. Peparini sarà sostituito da Stephane Jarny. Un ruolo importante sarà giocato sicuramente dai coach di ballo e di canto, i quali hanno deciso le sorti durante il pomeridiano dei ballerini e dei cantanti. Non sappiamo ancora, invece, chi saranno i giurati. Nelle ultime ore, però, circola un’incredibile indiscrezione.

Amici 20, Maria De Filippi avrebbe scelto proprio lui per il serale

Chi saranno i giurati del serale di Amici 20? Nelle ultime ore circolano molti nomi sul web, di cui molti sono anche infondati. Tommaso Zorzi, ad esempio, ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna chiamata da Maria De Filippi, come invece era stato scritto sul web. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, dunque, non figurerà nel cast della nuova edizione del serale del talent show. Secondo 361magazine, tra i giurati del serale potrebbe esserci addirittura Stefano De Martino. L’ex ballerino professionista del talent show potrebbe tornare in veste di giurato.

Al momento però si tratta solo di un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Non sappiamo ancora con certezza se De Martino tornerà nel programma che l’ha reso famoso. La voce, però, ha sicuramente fatto impazzire gli amanti della trasmissione. Stefano è stato amato dal pubblico proprio grazie alle sue perfomance nel talent show, prima come allievo e poi come ballerino professionista. Un suo ritorno sarebbe abbastanza gradito.