Anticipazioni Uomini e Donne, arriva una scelta a sorpresa

Arriva una scelta a sorpresa nello studio di Uomini e Donne: di seguito vi riportiamo le anticipazioni dell’ultima registrazione

Uomini e donne è un programma televisivo italiano ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione va in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Il programma fu ideato inizialmente come un luogo dove una coppia potesse raccontare la propria storia per discuterne col pubblico. A partire dal gennaio del 2001, però, la trasmissione, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri finalizzato a dare la possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali. Nel corso degli anni ci sono stati vari format: dal trono classico al trono over, fino al trono gay e al trono misto. Da quest’anno, la produzione ha deciso di unire i due troni, classico e over, mettendo insieme tronisti, dame e cavalieri.

Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Nello studio di Maria De Filippi c’è stata una scelta a sorpresa. Quest’anno, oltre alle scelte dei tronisti, ci sono state anche le scelte con protagonisti le dame e i cavalieri. Di recente, ad esempio, Riccardo Guarnieri e Roberto Di Padua hanno deciso di uscire insieme dal programma. I due si sono scelti con le sedie in mezzo allo studio e i petali a sancire il loro amore. Anche nella registrazione odierna, una coppia del trono over ha deciso di uscire insieme dallo studio.

Claudio Cervoni ha raccontato di dover lasciare Roma tra maggio e giugno ed ha chiesto a Sabina Ricci di seguirlo. La donna ha accettato ed insieme hanno deciso di abbandonare il programma. La De Filippi ha dichiarato che la scelta è stata totalmente inaspettata, ma ha comunque riservato ai due protagonisti del trono over lo stesso trattamento usato per Riccardo e Roberta. I petali hanno dunque suggellato anche il loro amore e i due hanno ballato al centro dello studio.