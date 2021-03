Antonella Clerici, splendido annuncio sui social: “Nuovo arrivato”

Splendido annuncio sui social network di Antonella Clerici: “Nuovo arrivato”, di seguito vi diciamo di che cosa si tratta

Antonella Clerici è una delle conduttrici più note della televisione italiana. La donna, nata a Legnano nel ’62, ha debuttato negli anni ottanta in alcune reti locali. È divenuta in seguito nota al pubblico passando in Rai e conducendo negli anni novanta diversi programmi sportivi. Dopo una breve esperienza in Mediaset, dal 2 ottobre 2000 al 1º giugno 2018 ha condotto La prova del cuoco, trasmissione di Rai 1 che l’ha lanciata come conduttrice di punta dell’emittente. In seguito ha poi condotto numerose prime serate, da Il ristorante a Il treno dei desideri, da Ti lascio una canzone a Tutti pazzi per la tele, fino al remake di Portobello e The Voice Senior, uno dei suoi ultimi lavoro. La Clerici ha condotto per due volte il Festival di Sanremo, nel 2005 e nel 2010. Ha condotto anche Sanremo Young.

Antonella Clerici, splendido annuncio sui social

La Clerici è abbastanza seguita sui social. Su Instagram, ad esempio, la conduttrice televisiva può contare su più di ottocentomila seguaci. Le sue foto ricevono un buon numero di like e le sue stories sono molto seguite. Di recente, proprio sul popolare social network, la Clerici ha pubblicato un lieto annuncio. La conduttrice televisiva ha pubblicato la foto di un cavallo e di un piccolo cavalluccio appena nato, scrivendo: “Nuovo arrivato“. La foto del puledrino con la sua mamma ha fatto emozionare i fan e la sua foto ha raggiunto quasi trentamila like in poche ore.

Sotto alla foto hanno commentato anche personaggi famosi, come l’attrice Laura Torrisi e la cantante Giorgia. Le due donne hanno aggiunto un cuore, festeggiando insieme all’amica il nuovo arrivato. Un giorno sicuramente da ricordare per la Clerici, che accresce la sua famiglia equina.