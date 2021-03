La splendida bimba in questa foto oggi è un’attrice dal fascino straordinario oltre che dall’indiscusso e grande talento: la riconoscete?

In questa foto c’è ritratta un’attrice di grande e innegabile talento da bimba: la riconoscete? Nata a Milano nel 1991, è giovanissima, ma ha già dimostrato di possedere una naturale predisposizione alla recitazione, conquistando il pubblico con i ruoli che ha interpretato. Dopo essersi dedicata per qualche tempo allo studio della danza, si concentra sulla recitazione per perfezionare il suo talento. Intraprende dapprima la carriera di modella e, parallelamente, si dedica a quella di attrice. L’esordio nel mondo cinematografico arriva con “Amore 14” pellicola tratta dal libro di Federico Moccia. Da qualche mese è diventata mamma di una bellissima bambina, nata dall’amore con il compagno, che presto sarà anche suo marito, anche lui celebre e apprezzatissimo attore. Con le informazioni che vi abbiamo dato non dovrebbe essere difficile capire chi è, soprattutto perché a osservare l’immagine la somiglianza con la talentuosa interprete, oggi, è davvero pazzesca!

Da splendida bimba a donna affascinante e attrice di talento: la riconoscete?

L’attrice di cui stiamo parlando vanta un enorme seguito anche sui social: basti pensare che il suo profilo Instagram è seguito da quasi cinquecento mila follower. Dopo “Amore 14”, l’abbiamo ammira in “Una grande famiglia” e in “Vacanze ai Caraibi”. Proprio sul set di quest’ultimo film ha conosciuto Luca Argentero, talentuoso e amatissimo attore che diventerà il suo compagno e il padre di sua figlia. Esatto, avete capito bene: la bimba ritratta nello scatto è la splendida Cristina Marino! La bella attrice ha preso parte anche a “Dance dance dance!” in coppia con Giulio Berrutti. A quanto pare, tra le passioni di Cristina Marino c’è lo yoga, oltre che, ovviamente, la recitazione. Inoltre, sembrerebbe che l’interprete curi anche un blog chiamato “Befancyfit” in cui si impegna a fornire consigli riguardo alla moda e allo sport. Impossibile non riconoscerla, nella foto che vi abbiamo proposto che la immortala da bimba è davvero identica ad oggi: splendida e affascinante!

Avevate mai visto Cristina Marino da piccola?