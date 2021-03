Can Yaman torna in tv: sarà presente nella famosissima serie in onda questa sera di giovedì 11 marzo. In programma stasera il finale di stagione della fiction.

Arriva la finale di stagione per la fiction amatissima dagli italiani, in onda su Rai Uno! Parliamo di Che Dio Ci Aiuti 6 che questa sera di giovedì 11 marzo ha in programma le ultime due puntate. Gli episodi finali della serie tv con Elena Sofia Ricci nelle vesti di Suor Angela ha avuto un enorme successo e purtroppo per molti è giunta alla fine. Durante la puntata finale di questa sera, assisteremo all’ingresso di una vera e propria star in Italia e nel mondo! Dopo Stefano De Martino che ha presenziato come giudice di una gara di ballo in cui Suor Costanza aveva iscritto le coppie del convento, spunta fuori anche lui. Vi sveliamo tutti i dettagli.

Can Yaman stasera in tv: l’attore turco sarà presente nella famosissima serie

Can Yaman sarà nella puntata finale di questa sera, giovedì 11 marzo, di Che Dio Ci Aiuti 6! Nel finale di stagione di questa sesta parte della serie tv, arriva uno degli uomini più desiderati ed amati dalle donne. L’attore turco è al momento al centro della cronaca rosa per la sua love story con Diletta Leotta.

Ma cosa farà in Che Dio Ci Aiuti 6? Sarà presente con un cameo che lo vedrà arrivare in convento! Ovviamente, grazie al suo bell’aspetto lascerà a bocca aperta tutte ma soprattutto Azzurra. Si legge che assisteremo ad una specie di prova per testare la sua vocazione: a causa di un equivoco con Suor Angela e Suor Costanza, crederà di dover evitare ogni contatto con lui.

Come resistere alla bellezza dell’attore turco? Non ci resta che ammirarlo questa sera in onda su Rai Uno in prima serata! Che Dio Ci Aiuti 6, dopo Stefano De Martino, regala un’altra bellezza: Can Yaman! Le fan non vedono l’ora.