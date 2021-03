Canzone Segreta, Serena Rossi svela i 7 super ospiti della prima puntata, che andrà in onda venerdì 12 marzo 2021.

“Sono emozionatissima, non vedo l’ora di iniziare!”. Entusiasmo alle stelle per Serena Rossi, al timone del nuovo programma di Rai Uno Canzone Segreta. La prima puntata dello show andrà in onda domani, venerdì 12 marzo 2021 e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire tutte le sorprese dalla nuova trasmissione. Una trasmissione dove la protagonista assoluta sarà la musica, ma come precisato dalla Rossi in conferenza stampa, non si tratterà di una semplice carrellata di canzoni. La musica sarà un mezzo per conoscere a fondo i sette personaggi che, puntata dopo puntata, si racconteranno e si lasceranno andare ai ricordi. Chi sono i sette super ospiti della prima puntata? Ve li sveliamo subito!

Canzone Segreta, Serena Rossi svela i 7 super ospiti della prima puntata: c’è anche Luca Argentero

Manca sempre meno all’inizio di Canzone Segreta, la nuova trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Rossi. Dopo il successo con la fiction Mina Settembre, i telespettatori non vedono l’ora di rivedere in tv l’artista napoletana, che a sua volta è super emozionata per questa nuova avventura, dove, oltre a condurre, interpreterà un brano a sorpresa in ogni puntata. Un’avventura che partirà domani, venerdì 12 marzo, in prima serata su Rai Uno. Ogni puntata sarà impreziosita da sette ospiti, che impareremo a conoscere meglio nello studio di Rai Uno. Ma chi sono gli ospiti che affiancheranno Serena Rossi nella serata d’esordio? Ebbene, tenetevi forte perché ci saranno Luca Argentero, Carlo Conti, Cesare Bocci, Franca Leosini, Marco Tardelli, Virginia Raffaele e Veronica Pivetti! Eh si, sette super ospiti che si lasceranno conoscere più a fondo, andando oltre il personaggio e lasciando che le canzoni parlino per loro.

Insomma, sarà una prima puntata ricca di emozioni e noi non possiamo assolutamente perdercela. Appuntamento domani sera su Rai Uno in prima serata. Chi seguirà lo show della meravigliosa Serena Rossi.