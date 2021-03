Il bellissimo modello svedese Daniel Nilsson è laureato, ma riuscite ad indovinare qual è esattamente il suo titolo di studio?

Daniel Nilsson è ormai un volto noto in Italia: da anni lo vediamo nel cast del quiz show di Canale 5 Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis. Qui veste il ruolo di ‘Bonus’, personaggio che ha il compito di ‘disturbare’ con la sua avvenenza fisica la concorrente donna di turno. Atletico e statuario, questo modello svedese di quarant’anni si è fatto apprezzare per la sua simpatia e la sua solarità anche quando ha partecipato ad una scorsa edizione di Ballando con le stelle. Nato a Oxie, nel comune di Malmo, in Svezia, è stato sempre un appassionato di sport. Infatti ha praticato l’hockey su ghiaccio a livello agonistico, carriera poi interrotta a causa di un infortunio. Prestante com’è, non poteva che essere un modello: inizia a lavorare in questo campo in Australia, dove pratica anche surf. Daniel però non è solo uno sportivo: non tutti sanno che è anche laureato, scopriamo insieme in quale settore.

Daniel Nilsson, in cosa si è laureato il bellissimo modello svedese

Capelli lunghi e biondi, alto e con gli addominali scolpiti, Daniel è anche un ragazzo molto intelligente. Ironico e sempre sorridente, è stato uno dei concorrenti più apprezzati nella storia di Ballando con le stelle. Il successo in Italia lo ha trovato come dicevamo ad Avanti un altro. E’ stato fidanzato per lungo tempo con Beatrice Contessi, figlia di Lucio Presta, agente di spettacolo e marito di Paola Perego. C’è però un dettaglio della vita di Nilsson che non tutti conoscono e forse neanche immaginano. Sapevate che è laureato? Proprio così, lo splendido ‘Bonus’ ha alle spalle anche un percorso di studi di tutto rispetto: è infatti laureato in Economia.

Conoscevate questo particolare del suo passato? In attesa di rivederlo ad Avanti un altro, non dimenticate che il quiz show sta per tornare in tv, manca davvero poco!