Dayane Mello tronista a Uomini e Donne? Le parole di Maurizio Costanzo sull’ex concorrente del GF Vip.

È stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del GF Vip. Parliamo di Dayane Mello, che durante la sua esperienza nella casa ha conquistato i fan di tantissime parti del mondo. A partire dal Brasile, il suo Paese di origine. Una pioggia di sostenitori ha supportato Dayane, diventata super popolare sui media internazionali e sui social: il suo profilo Instagram è passato da poco più di 90 mila followers ad un milione! Un successo immenso per la Mello, che, adesso, si gode la sua quotidianità con la figlia Sofia. Non è difficile immaginare però che, dopo il successo al GF Vip, potremmo rivedere presto Dayane in tv. Dove? Secondo Maurizio Costanzo sarebbe perfetta sul trono di Uomini e Donne! Scopriamo le parole del conduttore e giornalista.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Dayane Mello tronista a Uomini e Donne dopo il GF Vip? Cosa ne pensa Maurizio Costanzo

Dayane Mello prossima tronista a Uomini e Donne? Secondo Maurizio Costanzo sarebbe un’ottima idea. Lo ha dichiarato nella sua rubrica su settimanale Nuovo. Per Costanzo Dayane avrebbe meritato la vittoria del GF Vip e, per trovare l’amore, la vedrebbe perfetta nella trasmissione di Maria De Filippi: “Come tronista a Uomini e Donne potrebbe mettersi in gioco dal punto di vista sentimentale”. Nulla di ufficiale, ovviamente, ma una semplice opinione di Maurizio. Maria De Filippi valuterà l’assist offerto dal marito? Staremo a vedere!

Quel che è certo è che Dayane Mello ha lasciato un segno nel cuore di migliaia di fan, che non vedono l’ora di rivederla in tv. E a voi, piacerebbe vedere la modella brasiliana nelle vesti di tronista a Uomini e Donne?

Pace fatta con Rosalinda Cannavò?

Dopo il saluto freddo dietro le quinte di Verissimo, cosa è successo tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò? Quest’ultima, nei giorni scorsi, ha condiviso una dedica molto dolce nei confronti della sua amica, nelle stories di Instagram. E in una diretta di ieri sera, pare che Dayane avrebbe detto che ha risentito Rosalinda. Chiarimento in arrivo tra le due concorrenti? I fan delle Rosmello se lo augurano! Non ci resta che attendere le prossime news. Stay tuned!