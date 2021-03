Diana Del Bufalo, avete mai visto suo padre? Spunta lo scatto insieme, sono davvero bellissimi.

E’ un’attrice, cantante e conduttrice televisiva, Diana Del Bufalo si è fatta conoscere per il suo talento, ma anche per la sua profonda ironia e simpatia che avvolge la sua scoppiettante persona. L’abbiamo conosciuta, quando, la cantante, è entrata nel 2010, nel seguitissimo talent show Amici di Maria De Filippi. La sua voce ha sicuramente conquistato il pubblico, che ha sempre dimostrato nei confronti di Diana grande affetto. Una volta conclusasi quest’esperienza, sono stati molti i programmi che hanno visto la sua presenza, e spesso anche in veste di conduttrice. L’artista ha intrapreso la strada della recitazione, e l’abbiamo vista in questi anni, vestire i panni di diversi personaggi. Come ormai è noto, negli ultimi tempi, la stiamo ammirando nella serie Che Dio Ci aiuti, in cui interpreta il personaggio di Monica. Ebbene, la sua carriera è esplosa, fino a toccare un successo straordinario, tanto che su instagram è seguitissima. Proprio qui è emersa una foto che non è passata inosservata, insieme al suo papà: l’avete mai visto?

Diana Del Bufalo, spunta la foto con suo padre: lo scatto insieme è da incorniciare

Come abbiamo anticipato, Diana Del Bufalo è divenuta particolarmente nota dopo aver partecipato nel seguitissimo programma Amici di Maria De Filippi. Qui, il suo percorso è stato travolgente, la sua voce ha conquistato i telespettatori, che fin da subito le hanno dimostrato grande affetto. Diana, una volta uscita dalla scuola più spiata d’Italia, ha iniziato anche la carriera di attrice, e di conduttrice. Infatti, l’abbiamo vista rivestire il secondo ruolo citato in diversi programmi. L’artista, inoltre, ha vestito i panni di diversi personaggi, in numerose pellicole. Ebbene, Diana è oggi un’amatissima attrice, tanto da essere apprezzatissima e seguitissima anche su instagram. Proprio sui social, è avvezza a pubblicare spesso immagini meravigliose. Non è passata inosservata la foto con suo padre: l’avete mai visto? Come potete osservare in basso, sono davvero bellissimi. L’immagine è stata condivisa qualche anno fa, ed in basso in didascalia ha scritto: “Stasera ho l’accompagnatore più bello di tutti, il mio papà“.

La somiglianza è evidente, alcuni tratti sono molto vicini. Ebbene, Diana Del Bufalo si è mostrata insieme al suo papà e ha incantato i social, conquistando numerosi complimenti.