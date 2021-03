Elisabetta Gregoraci, la foto su Instagram mostra i dettagli della sua casa: un vero spettacolo di eleganza e buon gusto, che lusso!

Elisabetta Gregoraci non smette di lasciare i fan di stucco. La bellissima showgirl, grande protagonista dell’ultima edizione del GF Vip, è sempre un’icona di moda ed eleganza. Oltre alle vicende che hanno caratterizzato la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, i magnifici outfit indossati nel corso delle puntate serali hanno destato moltissimo interesse. L’ex moglie di Flavio Briatore sa sempre scegliere abiti che valorizzano la sua bellezza. I suoi look sono dei veri modelli d’ispirazione. Tornata alla vita di tutti i giorni, Elisabetta è molto presente sui social e non manca di rispondere a molti dei commenti dei follower. Non solo look strepitosi, la Gregoraci è raffinata anche in fatto di arredamento. Avete mai visto la sua casa? L’ha mostrata in una foto proprio in queste ore su Instagram.

Elisabetta Gregoraci, i dettagli chic della sua casa: non crederete ai vostri occhi

Al GF Vip Elisabetta Gregoraci ha piacevolmente colpito il pubblico per essere stata capace di farsi conoscere a 360 gradi. La bella conduttrice tv ha fatto trapelare i suoi lati più nascosti, regalandoci tante emozioni durante il suo percorso nel reality. Come dichiarato da lei stessa più volte, uno dei suoi intenti era proprio questo: mostrarsi al pubblico per quella che è, una persona fondamentalmente semplice e piena di valori. Il suo seguitissimo profilo Instagram, che conta circa 1 milione e 800000 follower, mostra foto di vita quotidiana ma non mancano mai particolari interessanti. Proprio come lo scatto postato in queste ore, dove si vede Elisabetta seduta sulle scale della sua splendida casa. Non sarà sfuggita a nessuno la bellezza dell’abitazione: scalinata in marmo bianco e colonne con capitelli in stile ionico. Anche in altre foto pubblicate precedentemente si vedono particolari davvero magnifici come tappeti in stile barocco, maxi divani in pelle, sculture, quadri e piante.

Che dire, complimenti alla Gregoraci per il suo stile unico e inconfondibile anche in fatto di arredamento.