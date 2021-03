Emily Ratajkowski diventa mamma, è nato il figlio: l’annuncio su Instagram

Emily Ratajkowski è diventata mamma, è nato il suo primo figlio: ecco l’annuncio pubblicato dalla modella su Instagram

La Ratajkowski è una delle modelle e influencer più seguite al mondo. La donna è nata a Londra nel ’91 e conta oltre 26 milioni di seguaci sul proprio account Instagram. La ragazza è seguita da ogni parte del mondo e conta molti fan italiani. Tra i commenti sotto le sue foto, infatti, spesso spuntano messaggi di fan provenienti dall’Italia. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Le foto più gettonate ovviamente sono quelle in costume o dove la modella mette in mostra le sue curve spettacolari. Da un po’ di tempo, però, la modella non pubblica foto in costume. Oltre che per il periodo, di certo non estivo, la modella è incinta e di conseguenza nella maggior parte delle sue foto mette in mostra il pancione. I like, però, sono sempre abbondanti, segno che non servono solamente le curve per attirare i suoi seguaci. La Ratajkowski da neo mamma è ancora più bella.

Emily Ratajkowski è nato il figlio: l’annuncio

Il 23 febbraio del 2018, Emily Ratajkowski ha annunciato sui social di essersi sposata in gran segreto con l’attore statunitense Sebastian Bear McClard. La loro relazione va avanti a gonfie vele e da poco è stata arricchita dalla nascita del loro primo figlio. La modella e influencer, poche ore fa, ha annunciato sui social l’arrivo del suo primo bambino: “Sylvester Apollo Bear è nato il 3 marzo 2021. È arrivato nel mattino più surreale, bello e pieno d’amore della mia vita“. Emily ha pubblicato una foto con il piccolo, senza ovviamente mostrare il volto.

La foto ha raggiunto più di un milione di like in poche ore e tra i commenti molti le hanno fatto gli auguri. Anche la redazione di Sologossip si unisce al coro e fa i più sinceri auguri alla modella e al suo compagno.