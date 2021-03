Emma Marrone continua a stupirci, in arrivo una clamorosa novità: sarà nel cast di una nuova serie.

Ebbene, l’amatissima Emma Marrone sembra inarrestabile, non solo cantante, ma anche attrice. L’abbiamo vista recitare nel film di Gabriele Muccino ‘Gli anni più belli’, ma colpo di scena, è in arrivo per lei una clamorosa novità. La cantante continua a stupirci con il suo straordinario talento, in grado di abbracciare qualsiasi ambito, e dimostrando, sempre, di esserne all’altezza. Come abbiamo anticipato, Emma, a quanto pare, si calerà nuovamente nei panni di un altro personaggio. Dove la vedremo? Tenetevi pronti, perchè reciterà nella nuova serie di Muccino.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Emma Marrone, colpo di scena: sarà nel cast di una nuova serie di Gabriele Muccino

L’abbiamo conosciuta ad Amici di Maria De Filippi, qui, Emma Marrone ha trionfato alla nona edizione, tra la gioia del pubblico. Ma da allora ne ha fatta di strada. I suoi brani hanno scalato le classifiche musicali, conquistando ogni volta tutti. Ebbene, come sappiamo, Emma ha abbracciato anche un altro ambito, infatti, l’abbiamo ritrovata nel mondo della recitazione, quando è stata scelta da Gabriele Muccino, per il suo film, Gli anni più belli. Ma tenetevi pronti, perchè, a quanto pare, è in arrivo una clamorosa novità. Infatti, l’artista sarà nel cast di una nuova serie televisiva, A casa tutti bene. Proprio Oggi, Sky ha annunciato tutti gli attori scelti per il nuovo progetto di Gabriele Muccino, che realizzerà la serie televisiva ispirata al suo film del 2018, e tra di loro, c’è anche l’amatissima cantante.

Proprio così, Emma si dedicherà nuovamente alla recitazione, con questo nuovo progetto appena annunciato. Sicuramente, anche questa volta, non deluderà le aspettative dei suoi tantissimi fan, che già non vedono l’ora di poterla ammirare in questo nuovo ruolo. Soltanto l’anno scorso, la cantante ha esordito con il film Gli anni più belli, ma sembra proprio che il suo talento continui a conquistare, tanto da essere nuovamente scelta. Che magnifica notizia!