Emma Marrone, l’abbiamo conosciuta ad Amici, ma prima ancora ha partecipato ad un altro talent show: sapete quale?

L’abbiamo conosciuta grazie alla sua partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi, vincendo tra l’acclamazione del pubblico la nona edizione. Emma Marrone, una volta conclusasi quest’esperienza, non si è certamente fermata, e ha continuato a raggiungere numerosi traguardi. I suoi brani hanno scalato le classifiche musicali: una voce, la sua, bella e potente, capace di far esplodere qualunque studio. Al Festival di Sanremo, l’abbiamo vista arrivare al podio, e toccare la vittoria con il brano Non è l’inferno, esattamente nel 2012. Ad oggi, possiamo dire, che è sicuramente una delle cantanti più amate ed apprezzate del panorama musicale. Come abbiamo espresso, l’abbiamo vista alla nona edizione di Amici, ,ma prima ancora, non tutti sanno che l’artista è stata concorrente in un altro talent show: siete curiosi di scoprire di quale si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Emma Marrone, prima di Amici è stata concorrente in un altro talent show: ecco quale

Amatissima e apprezzatissima, Emma Marrone non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Il suo talento, in questi anni, è esploso completamente. Sono molti i concerti che hanno visto la sua presenza, la sua voce ha incantato, ogni volta, i suoi ascoltatori. Conosciuta alla nona edizione di Amici di Maria de Filippi, in seguito al suo lungo ed impegnativo percorso all’interno della scuola che l’ha vista trionfare, è riuscita a scalare, con la sua musica, le classifiche. Ma non tutti sanno che prima ancora di Amici, Emma ha partecipato ad un altro talent show: sapete quale? Ebbene, a quanto pare, l’artista ha esordito nel mondo musicale professionistico nel 2003, partecipando e vincendo, insieme a Laura Pisu e Colomba Pane, Superstar Tour.

Eravate a conoscenza di questo particolare del suo passato? Proprio così, Emma ha cominciato la sua carriera partecipando ad un altro talent, e ha portato a casa addirittura la vittoria. Possiamo solamente affermare che il suo talento ha conquistato proprio tutti.

Questa sera, giovedì 11 marzo, la cantante sarà ospite dell'amatissimo programma Lui è peggio di me, che vede il timone di Giorgio Panariello e di Marco Giallini.