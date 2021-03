Enzo Miccio, ricordate in quale reality l’abbiamo visto? Ha partecipato proprio in quel programma.

E’ sicuramente uno dei wedding planner più famoso ed apprezzato, Enzo Miccio è stato l’organizzatore di numerosi matrimoni di importanti personaggi del mondo dello spettacolo. La sua carriera può dirsi pienissima; il suo esordio in televisione risale al 2005, sul canale Real Time, con il programma Wedding Planners, dedicato alla progettazione di matrimoni. In seguito, inizia la conduzione di Ma come ti vesti?!, sempre su Real Time, insieme a Carla Gozzi, nel quale i due stilisti di moda si prendono cura del rinnovamento del guardaroba e dell’aspetto di persone comuni, che chiedono a loro un ‘aiuto’. Miccio ha partecipato a numerosi programmi, in cui, ogni volta ha conquistato il pubblico. Ma poco tempo fa, è stato concorrente di un amatissimo reality: ricordate quale?

Ricordate in quale reality abbiamo visto Enzo Miccio? E’ stato uno dei concorrenti più amati

Enzo Miccio è sicuramente uno dei personaggi della televisione italiana più amati in assoluto. Il wedding planner ha organizzato molti matrimoni di importanti personaggi del mondo dello spettacolo. Recentemente, l’abbiamo visto nella organizzazione della celebrazione per il matrimonio di Elettra Lamborghini. Ha condotto numerosi programmi, come Ma come ti vesti, insieme a Carla Gozzi, Wedding Planners, Shopping Night. Proprio qui si è fatto conoscere ed apprezzare per il suo talento. Ebbene, Miccio, è stato anche concorrente in un importante reality, vi ricordate in quale? Come dimenticare, nel 2020 l’abbiamo visto nel programma Pechino Express, in coppia con la sua assistente, mettersi alla prova, sfidando qualunque ostacolo. Il conduttore è riuscito a toccare quasi il primo posto, e si è classificato secondo.

Come ricorderemo, il suo percorso all’interno della trasmissione è stato travolgente; Enzo Miccio ha dimostrato di avere una forte caparbietà, e di essere decisamente molto atletico. Infatti, ha superato molte prove brillantemente, insieme alla sua bravissima assistente. Pechino è andato in onda l’anno scorso, ma dovrebbe essere stato registrato qualche mese prima.