Sapete chi è il fidanzato di Francesca Chillemi? E’ un uomo molto noto nel mondo della moda: vi sveliamo i dettagli sulla loro storia.

Francesca Chillemi è diventata famosa al pubblico italiano divenendo, nel 2003, Miss Italia! La splendida modella iniziò subito a lavorare in televisione come attrice: ha recitato in Un Medico in Famiglia, in Carabinieri, Gente di Mare, La Luna di carta, Il commissario Montalbano. La vediamo ora nella fiction famosissima Che Dio Ci Aiuti dove interpreta il ruolo di Azzurra Leonardi! Francesca oltre ad essere una grande professionista, è anche una bellissima mamma: sapete con chi ha avuto una meravigliosa bambina nel 2016? Vi parliamo della sua vita privata.

Francesca Chillemi, sapete chi è il suo fidanzato? Molto famoso nel mondo della moda

Francesca Chillemi è legata sentimentalmente da molti anni con Stefano Rosso: i due stanno insieme da circa il 2014. L’anno successivo sono diventati genitori di una meravigliosa bambina che hanno chiamato Rania. Ma chi è Stefano Rosso? E’ un uomo molto noto nel mondo della moda perchè il suo papà è il fondatore del brand di moda Diesel. Stefano è nato a Vicenza nel 1979 ed è il co-fondatore e CEO di D-CAVE, una piattaforma di lifestyle per la comunità dei giochi. Il compagno della Chillemi è anche membro del consiglio della società di famiglia, OTB Group, la ‘madre’ dei marchi Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf.

La storia tra Francesca e Stefano

La storia tra i due è nata nel 2014. Francesca in un’intervista ha raccontato di aver conosciuto Stefano nel 2010 ma non è stato un amore a prima vista. Il colpo di fulmine è scattato dopo parecchio tempo, si sono sentiti per un anno prima che scoppiasse l’interesse. “Stefano mi ha conquistato con la sua purezza. Chiedi a chiunque lo conosca: ha una limpidezza che affascina, è diretto. La prima persona che non mi ha raccontato balle” ha raccontato l’attrice.