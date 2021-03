George Clooney, retroscena sulla moglie Amal: non l’aveva mai detto

George Clooney ha raccontato un retroscena sulla moglie Amal Alamuddin: ecco cosa ha detto l’attore per la prima volta

Clooney è uno degli attori più famosi al mondo, oltre che uno dei più affascinanti. Ha ottenuto una grande fama recitando nella serie televisiva E.R. – Medici in prima linea. In seguito si è affermato anche al cinema, vincendo l’Oscar come miglior attore non protagonista per il film Syriana e l’Oscar al miglior film per Argo. È inoltre vincitore di cinque Golden Globe (tra cui uno alla carriera), un BAFTA e un Premio Osella alla Mostra del cinema di Venezia, oltre ad aver ricevuto tantissime altre nomination agli Oscar.

George Clooney, retroscena sulla moglie Amal

Essendo uno degli uomini più affascinanti del pianeta, la sua vita sentimentale e privata è sempre stata molto movimentata. Nel corso della sua vita ha avuto molte donne: da Kelly Preston a Talia Balsam, fino alla modella britannica Lisa Snowdon e a Sarah Larson. Dal luglio 2009 al giugno 2011 è stato il compagno della showgirl italiana Elisabetta Canalis. La loro storia d’amore ha fatto impazzire il pubblico italiano, anche se è durata solo due anni. Dopo la Canalis è stato legato alla wrestler Stacy Keibler, fino a quando poi ha incontrato la donna della sua vita, nonchè attuale moglie.

Verso la fine del 2013, ha iniziato a frequentare l’avvocata Amal Alamuddin, fidanzandosi ufficialmente nell’aprile del 2014. I due si sono sposati a Venezia nel settembre dello stesso anno. Il matrimonio è stato officiato in lingua inglese dall’ex sindaco di Roma Walter Veltroni in una cerimonia privata all’Hotel Aman di Palazzo Papadopoli. Si è trattato in realtà dello scambio delle promesse solenni, secondo la tradizione statunitense. Il 6 giugno 2017 è diventato padre di due gemelli: Ella e Alexander Clooney. Di recente, nel podcast SmartLess ha ricordato così la prima volta che ha visto la moglie Amal: “Mi ha tolto il fiato. Bella, gentile, divertente, brillante. Mi ha travolto. Nel giro di pochi mesi ci siamo fidanzati e sposati. Sono stato davvero fortunato“.