Recatasi oggi a Roma per ragioni lavorative, Giulia Salemi si è rivista con Pierpaolo Pretelli: grande gioia per la coppia e per i fan.

Conclusa l’esperienza al GF Vip, i Vipponi sono tornati sui social e mantengono il legame con i fan aggiornandoli sulle ultime novità lavorative e personali. Tra gli ex coinquilini della casa più spiata d’Italia maggiormente attivi sui social c’è sicuramente lei, Giulia Salemi. L’influencer italo iraniana ama condividere tanti dettagli della sua vita quotidiana con i follower e proprio oggi li aveva informati che si sarebbe recata a Roma. Sappiamo infatti che la Salemi vive per il momento a Milano anche se ora che è in coppia con Pierpaolo Pretelli, non è escluso che presto si trasferisca nella Capitale con lui. L’ex velino di Striscia la Notizia ha documentato con un video su Instagram il loro incontro in stazione e ovviamente la notizia non può che rendere gioiosi i loro tanti fan. Ma forse ci sono anche impegni lavorativi a Roma per Giulia. Cerchiamo di capire quali potrebbero essere.

Giulia Salemi rivede Pretelli a Roma: potrebbero esserci in ballo impegni di lavoro

Innanzitutto c’è da dire che oggi anche Tommaso Zorzi ha fatto sapere su Instagram di essere diretto a Roma. Solo una coincidenza o per Giulia Salemi e il vincitore del GF Vip ci sarebbero dei programmi tv a cui partecipare prossimamente? E quali potrebbero essere? Dal prossimo 17 marzo, parte la nuova stagione del Maurizio Costanzo Show quindi non è da escludere che i due ex gieffini potrebbero essere tra gli ospiti dello storico programma. Inoltre, questa primavera vedrà anche il ritorno dall’11 aprile di Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis. Non dimentichiamo poi che a seguito della positività al Covid di Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi potrebbe essere stato di nuovo invitato a partecipare al reality come opinionista, stando a quanto riferisce Blogtivvu.

Per ora non ci sono conferme, quindi non resta che attendere i prossimi sviluppi al riguardo.