Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini assente nelle prime puntate: a sostituirla potrebbe essere proprio lui; ecco cosa potrebbe accadere nel reality di Canale 5.

Un imprevisto del tutto inaspettato, quello che ha coinvolto la nuova edizione de L’Isola dei famosi. Come sappiamo, il reality show di Canale 5 partirà il prossimo lunedì 15 marzo, su Canale 5. Non ci sarà, però, Elettra Lamborghini, una delle due opinioniste di questa edizione. Stando a quanto riporta TVBlog, la vulcanica cantante sarà assente ai primi appuntamenti del programma causa Covid. Bisognerà attendere quindi almeno qualche settimana prima di vedere all’opera la coppia inedita di opinioniste formata da Elettra e Iva Zanicchi. Ma in molti si chiedono: la Lamborghini sarà sostituita da qualcuno nelle prime puntate del reality condotto da Ilary Blasi? Ebbene, pare proprio che un nome su tutti sia in pole position. Scopriamo di più.

Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini assente nelle prime puntate: a sostituirla arriva l’amatissimo ex del GF Vip?

Elettra Lamborghini non sarà presente nelle prime puntate de L’Isola dei famosi 2021. A riportarlo è TV Blog, che attribuisce l’assenza della nuova opinionista in studio al Covid. Non sappiamo per quanto tempo Elettra non potrà esserci, ma pare che almeno per le prime due puntate dovremo fare a meno della sua simpatia. Iva Zanicchi resterà sola a commentare le prime vicende dei naufraghi in Honduras? Ebbene, nessuna notizia ufficiale, ma sempre Tv Blog ha parlato della possibilità di introdurre un sostituto dell’ultimo minuto. Chi potrebbe essere? Proprio Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del GF Vip, già accostato più volte nelle scorse settimane al ruolo di opinionista dell’Isola. Potrebbe essere, questo, il momento giusto per inserire Zorzi nel cast ‘isolano’? Staremo a vedere! Nel frattempo, dal profilo ufficiale di Elettra Lamborghini non è emerso alcun annuncio ufficiale.

Per scoprire tutte le novità e le notizie ufficiali, insomma, ci toccherà aspettare la prima attesissima puntata del reality show più avventuriero della nostra tv. Da lunedì 15 marzo, Ilary Blasi ci farà compagnia tra palapa, playa, prove leader e nomination infuocate. Non non vediamo l’ora di tuffarci nel mare dell’Honduras, e voi?