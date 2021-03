Le tappe salienti della strepitosa carriera di Miriam Dalmazio: ricordate dove abbiamo visto recitare questa giovane e talentuosa attrice?

Una carriera iniziata per caso quella di Miriam Dalmazio, oggi tra le attrici italiane più apprezzate. La bella palermitana, cresciuta nel quartiere Noce insieme ai genitori e a quattro fratelli più grandi, non aveva in programma di recitare nella vita. Tant’è che una volta conseguito il diploma, ha cominciato a lavorare come animatrice nei villaggi turistici e per un po’ è stata anche una fotomodella. Inoltre nel suo passato spicca anche una parentesi come giocatrice di basket, sport che l’appassiona molto. Pare che a portarla nel mondo della recitazione sia stato un evento fortuito: a 21 anni le capitò di accompagnare un’amica a sostenere il provino per la soap ‘Agrodolce’ e si accorsero di lei finendo per entrare nel cast. Da allora Miriam Dalmazio ha costruito una carriera davvero eccellente, vediamone insieme le tappe.

Miriam Dalmazio, i successi che hanno costellato la sua carriera di attrice

Molti la ricorderanno nelle stagioni 1, 3 e 4 della fiction Che Dio ci aiuti. Qui vestiva i panni di Margherita Morbidelli, una dolce e sensibile ragazza affezionatissima alla famiglia. Trasferitasi nell’istituto gestito da Suor Angela per studiare medicina legale. Nella carriera di Miriam troviamo però tanti altri ruoli. Tra le fiction in cui ha recitato e dimostrato tutta la sua bravura Capri, Distretto di Polizia, Il commissario Montalbano, La vita promessa, I Medici. Ma il talento dell’attrice siciliana non finisce qui: ha lavorato anche in film di successo come Sole a catinelle dove interpretava la moglie di Checco Zalone, Una donna per amica e Che strano chiamarsi Federico per la regia di Ettore Scola. Molto riservata riguardo alla sua vita privata, Miriam Dalmazio condivide su Instagram pochi dettagli della sua sfera personale.

Diventata mamma nel 2016, la splendida attrice è molto seguita e non potrebbe essere altrimenti visto il suo grande talento.