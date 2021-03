Pierpaolo Pretelli, la ‘particolare’ dedica per Giulia Salemi: il video scatena i fan di Twitter; ecco cosa è successo.

Un amore nato nella casa del GF Vip 5 e che, nonostante lo scetticismo iniziale, prosegue a gonfie vele. Parliamo di quello nato tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, due tra i protagonisti più amati dell’ultima edizione del reality show di Canale 5. Giorno dopo giorno, il loro legame è cresciuto sempre più, fino a che dall’amicizia è nato un vero amore. Che continua anche a telecamere spente, dopo la finale del GF Vip 5, terminato il 1 marzo. E, anche sui social, la coppia si mostra più unita che mai, tra foto e stories, seppur a piccole dosi. Proprio poco fa, su Twitter, Pierpaolo ha condiviso una dedica speciale alla sua Giulia, con tanto di tag. Un video che i fan dei “Prelemi” non possono assolutamente perdersi. Diamo un’occhiata!

Pierpaolo Pretelli, la ‘particolare’ dedica per Giulia Salemi: “Che sottone”, il video fa impazzire i fan della coppia

Tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è nato un vero amore. Nonostante una parte del pubblico mettesse in dubbio i loro sentimenti, i due ex gieffini si mostrano più uniti che mai, anche al termine del reality. A difenderli dalle accuse sui social ci pensano loro, i famosi “Prelemi”, i fan che hanno sostenuto la coppia per tutto il percorso nella casa. Ed è stato proprio un fan a condividere su Twitter un video davvero particolare: una raccolta di tutte le volte in cui, negli ultimi giorni trascorsi in casa, Pierpaolo ha nominato Giulia. Dopo l’eliminazione della Salemi, infatti, Pretelli è rimasto in casa per altri dieci giorni circa, durante i quali non ha nascosto di sentire una forte mancanza dalla sua Giulia. Un video dolce e nello stesso tempo esilarante, che ha fatto impazzire tutti i fan della coppia. Compreso Pierpaolo, che deciso di condividere il video sul suo profilo di Twitter, taggando la sua Giulia:

Una pioggia di likes, commenti e ricondivisioni per il post di Pierpaolo: un chiaro segno del grande affetto che i fan provano per questa splendida coppia nata all’interno della casa. E voi, cosa ne pensate dei Prelemi? Vi piacciono insieme?