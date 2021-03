L’Isola dei Famosi, a pochissimi giorni dall’inizio della nuova edizione, è scoppiata già la lite tra due naufraghe: cos’è successo.

L’Isola dei famosi è il reality più atteso da questo inizio 2021. Il cast ufficiale, insieme all’inviato Massimiliano Rosolino, sono già partiti per le Honduras, ma il programma inizierà ufficialmente il 15 Marzo. Ilary Blasi condurrà per la prima volta questo reality della sopravvivenza e, considerate le forti personalità dei naufraghi, ne vedremo delle belle. Date le ultime indiscrezioni, già si è verificato un primo accenno di rissa tra i concorrenti. I naufraghi, infatti, per il periodo di Quarantena si sono riuniti a Milano prima del viaggio, e qui c’è stata l’inevitabile convivenza che ha causato i primi scontri. La lite sarebbe avvenuta tra due donne, e il motivo è davvero singolare. Andiamo a scoprire insieme chi sono state le protagoniste di questa lite, ma soprattutto qual è stato il motivo scatenante.

L’Isola dei famosi: si accende la lite tra due protagoniste del cast

La nuova edizione dell‘Isola dei famosi è prossima sul piccolo schermo e come sappiamo andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo Lunedì. Seguirla sarà davvero interessante, dal momento che tra due naufraghe già non corre buon sangue. Ebbene sì, stando alle ultime indiscrezioni, Davide Maggio avrebbe rivelato uno scontro tra due Naufraghe, avvenuto a Milano, prima della partenza. Stiamo parlando di Daniela Martani e Vera Gemma. Il via al litigio sarebbe partito dalla Martani che ha strigliato Vera Gemma perché quest’ultima indossava una pelliccia. Chi conosce Daniela Martani, sa benissimo che è un’accesa animalista e quindi, non avrebbe proprio potuto evitare il rimprovero. Vera, che dal canto suo, non le manda di certo a dire, ha spiegato alla ex gieffina che si trattava di una pelliccia sintetica, rimproverandola a sua volta.

I toni sono quindi già accesi, da come si può chiaramente intendere. E, pensate, questo è solo l’inizio. Figuriamoci in corso d’opera. E noi telespettatori non possiamo che accomodarci e goderci questa imperdibile edizione de l’Isola dei famosi. Una cosa, però, è certa: ne vedremo sicuramente delle belle. Noi non vediamo l’ora, voi?