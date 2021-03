Serena Enardu ha parlato ai suoi fan attraverso le IG story: l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato un retroscena sul suo rapport con Pago, la confessione inaspettata.

Ritorna ad attirare l’attenzione di tutti la storia che ha fatto tanto chiacchierare. Parliamo di Serena Enardu e Pago: ricordate tutti vero cosa è successo tra i due? La loro love story è stata messa in crisi quando hanno partecipato a Temptation Island, programma che li ha fatti dividere. Dopo una drastica rottura, un ritorno di fiamma nella Casa del GF VIP faceva ben sperare. Qualcosa è andato storto di nuovo, i due sembravano essersi lasciati definitivamente prima che, qualche mese fa, arrivasse l’annuncio di Serena. Si stavano riavvicinando! Proprio nelle ultime ore, la Enardu ha parlato di nuovo ai suoi fan della sua vita privata e sentimentale. Ecco la confessione che mette un punto alla sua storia con Pago.

Serena Enardu, la confessione inaspettata: “Non ce l’abbiamo fatta”, c’entra Pago

Una confessione a sorpresa è arrivata nelle ultime ore e sembra essere l’ultima che tratta proprio questo argomento. Serena Enardu ha parlato ai suoi fan ed ha ammesso di essere single. “Sono single, non voglio aggiungere altro. Non voglio citare persone che non vogliono neanche essere nominate, non voglio rovinare carriera di nessuno facendo gossip. Vorrei chiudere questo argomento” ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne nelle sue IG story. La Enardu ha aggiunto, senza fare nomi, che il ritorno di fiamma tra lei e Pago non è affatto andato come immaginavano entrambi. “Mi dispiace aver fatto quella storia dove vi coinvolgevo in un ritorno ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta” ha confessato.

Entrambi hanno dunque messo un punto alla loro storia, tormentata nell’ultimo anno? Sembra proprio di sì. Qualcosa evidentemente si era rotto e risulta impossibile ricucire un rapporto ormai segnato. Chissà se in futuro si daranno, di nuovo, un’altra opportunità!