Stefania Orlando commenta una foto di Andrea Zenga: la risposta di Rosalinda spiazza tutti; ecco cosa è successo sui social.

Un botta e risposta che non è passato inosservato, quello apparso poco fa sotto una foto condivisa da Andrea Zenga sul suo profilo ufficiale di Instagram. L’ex concorrente del GF Vip, qualche ora fa, ha condiviso un post nel quale mostra uno scatto in bianco e nero, senza maglia, davanti lo specchio del bagno. Uno scatto che ha ricevuto tantissimi likes e commenti, tra cui quello della sua ex coinquilina Stefania Orlando. “Stupendo”, scrive la terza classificata del GF Vip e, fin qui, tutto normale. A scatenare la curiosità dei fan, però, è stata una risposta di Rosalinda Cannavò al commento della Orlando! Una risposta che ha l’aria di essere una vera e propria frecciatina per la sua ex coinquilina. Ecco cosa è successo.

Stefania Orlando commenta una foto di Andrea Zenga: “Stupendo”, la reazione di Rosalinda colpisce tutti

Il GF Vip 5 si è concluso da circa 10 giorni, ma i vipponi più amati della tv continuano ad essere nell’occhio del ciclone. Sui social, i fan dei vari concorrenti continuano a seguire le avventure dei loro beniamini, che sono tornati alla loro quotidianità. A scatenare il popolo del web, poco fa, ci ha pensato un botta e risposta apparso sotto l’ultimo post di Andrea Zenga. Stefania Orlando ha lasciato un commento allo scatto, ma la risposta di Rosalinda ha catturato l’attenzione di tutti. Come sappiamo, la Cannavò è l’attuale compagna di Zenga e, nel commento lasciato su Instagram, sottolinea come Andrea sia una persona stupenda, sia fuori che dentro. La risposta di Rosalinda, però, sembra essere una vera e propria frecciatina per la Orlando, guardate un po’:

“A buon intedintor poche parole”, conclude Rosalinda. Cosa è successo? Nulla è chiaro, ovviamente, ma sui social avanza l’ipotesi che quella della Cannavò potesse essere una frecciatina per Stefania, dopo le dichiarazione di quest’ultima a Casa Chi. La Orlando, infatti, in una diretta Instagram di ieri, ha messo in dubbio la sincerità di Rosalinda. Sarà questo il motivo di questo ‘pungente’ botta e risposta? Ma, soprattutto, la Orlando replicherà a sua volta? Non ci resta che attendere per i possibili nuovi sviluppi!