Dopo il Grande Fratello Vip, Stefania Orlando torna a parlare della sua avventura all’interno del reality e non è mancato un retroscena proprio su Tommaso Zorzi.

Si sono spente le luci nella casa più spiata d’Italia, eppure le dinamiche dei concorrenti continuano ad incrociarsi anche nella vita reale. Lo sa bene Stefania Orlando, la queen della casa arrivata sul podio. La simpatica bionda si è raccontata alla rivista Chi, svelando alcuni retroscena. Mentre i Prelemi continuano la loro storia d’amore fuori dall’occhio indiscreto delle telecamere, i Zorzando (la bella fusione tra i cognomi Orlando e Zorzi) hanno confermato la loro amicizia anche nella vita reale. Il loro rapporto ha fatto sognare i telespettatori, i quali, seguono le loro vite anche dopo il reality. L’ultimo post Instagram di Tommaso Zorzi e l’Orlando li ritrae insieme in quello che Tommaso definisce The Golden Trio Reunion, con la presenza anche dell’amico Oppini. Ma cosa ha rivelato invece Stefania sul suo amico in una recente intervista? scopriamolo insieme.

Stefania Orlando, il retroscena su Tommaso Zorzi svelato poco fa

In queste prime settimane di ritorno alla realtà, Stefania Orlando si è raccontata a varie riviste. La bella conduttrice di Lotto alle Otto ha dichiarato di non essere stata mai falsa all’interno della casa e che l’unica sfida che vedeva nel reality, era quella contro se stessa. Stefania ha mostrato se stessa in tutti i suoi aspetti, ed è questo che l’ha premiata. Fondamentale per lei è stata l’amicizia con Tommaso Zorzi, con il quale si è creata una complicità unica. E proprio a proposito del neo vincitore del Gf Vip la Orlando ha dichiarato: “Con Zorzi è stato un colpo di fulmine. Prima di entrare per quel poco che avevo visto sui social, nemmeno mi era simpatico”, sono queste le parole che recita la conduttrice rai sulla rivista.

Da questa dichiarazione, possiamo quindi dedurre, che sicuramente l’apparenza inganna. Una volta in casa, infatti, i due sono sempre stati complici e affiatati. Noi speriamo di vederli così anche nella vita di tutti giorni, anche perché amicizie così mica nascono tutti i giorni?