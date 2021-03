Stefania Orlando dopo il GF Vip: la rivelazione su Dayane e Rosalinda arriva solo adesso; ecco cosa ha raccontato la terza classificata del reality di Canale 5.

È stata una delle protagoniste assolute di questo GF Vip. Classificatasi terza dopo il vincitore Tommaso Zorzi e il secondo Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando è stata la vera e propria queen di questa edizione del reality show. Ironica, simpatica e pungente al punto giusto, la conduttrice ha conquistato il pubblico nel corso dei mesi in casa, dove, con Tommaso, ha dato vita al mitico duo dei Zorzando. E anche fuori dalla casa, Stefania può contare sul sostegno di un vero e proprio esercito di fan, che la seguono attraverso i social. Intervistata dal settimanale Chi, la Orlando ha ripercorso alcuni momenti vissuti nella casa più spiata della tv, soffermandosi su un episodio che ha fatto discutere molto tra i telespettatori. Ricordate quando Stefania e Cristiano Malgioglio sorpresero Dayane Mello e Rosalinda Cannavò insieme in magazzino? Ecco cosa è successo.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Stefania Orlando dopo il GF Vip: la rivelazione su Dayane e Rosalinda, cosa è successo in magazzino?

I fan del GF Vip ricorderanno sicuramente quella scena, commentata anche da Alfonso Signorini durante una puntata serale del reality show. In casa, Stefania Orlando e Cristiano Malgioglio, entrando in magazzino improvvisamente, sorpresero Dayane e Rosalinda in ‘atteggiamenti intimi’. In tanti si sono chiesti cosa stesse accadendo esattamente lontano dalle telecamere, ma a rivelare tutto ci ha pensato la Orlando. In un’intervista a Chi, Stefania ha raccontato: “Si stavano scambiando un bacio casto e puro. Nulla che non passasse sotto l’occhio indiscreto delle telecamere”. Nulla di nuovo, quindi, dato che le due amiche si sono più volte baciate apertamente anche davanti alle telecamere.

Ma come è oggi il rapporto tra Dayane e Rosalinda? Dopo il saluto freddo dietro le quinte di Verissimo, tra le due potrebbe esserci stato un riavvicinamento. Nelle sue stories, infatti, Rosalinda ha dedicato un post dolcissimo proprio alla sua amica e in una diretta di ieri sera pare che Dayane abbia dichiarato dia averla sentita. Che sia tornato il sereno tra le due concorrenti del GF Vip? Non ci resta che attendere le prossime news!