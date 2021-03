Uomini e Donne, chi è la nuova corteggiatrice di Massimiliano: ecco tutto quello che sappiamo su Eugenia, la new entry del dating show.

Oggi, giovedì 11 marzo 2021, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Nell’appuntamento di questo pomeriggio Maria De Filippi ha posizionato il tronista Massimiliano al centro dello studio per svelare dei dettagli su una nuova conoscenza intrapresa. Il giovane ha conosciuto una delle ragazze presenti nel programma, arrivate per lui. I due si sono scambiati lunghi messaggi, la loro conversazione ha contato ben 51 sms: ma cosa si sono detti? Hanno parlato delle loro vite e Massimiliano è rimasto colpito dalla corteggiatrice. Si è invaghito non poco il tronista del dating show che proseguirà sicuramente la conoscenza con la ragazza. Lei si chiama Eugenia: ecco cosa sappiamo sul suo conto.

Uomini e Donne, Eugenia conquista Massimiliano: chi è la nuova corteggiatrice

Eugenia è la nuova corteggiatrice di Uomini e Donne: la ragazza ha deciso di intraprendere una conoscenza con il tronista Massimiliano. Tra i due giovani è scattato subito un bel feeling. Hanno iniziato a parlare per la prima volta via sms: sono tantissimi i messaggi che si sono scambiati. Eugenia si è raccontata, svelando piccoli dettagli di sé. “Ho un blocco, ci tengo che tu sappia che sei il secondo ragazzo con cui mi approccio. Sono inesperta, per quello che ho vissuto sono impaurita e tengo a stare sulla difensiva. Ho paura di essere ferita e non rispettata, ho un grande cuore. Morirei per chi amo” sono state le parole della corteggiatrice via messaggio. Eugenia ha raccontato di aver paura di perdere chi ama, dell’abbandono e di sbagliare.

I due, in chat, sono arrivati a raccontarsi cose più intime. Sul suo conto non conosciamo molto. Ha lunghi capelli castani, gli occhi chiari: è una bellissima ragazza. Sul web si legge che è di Trento. Non abbiamo ulteriori info su Eugenia: pian piano, la giovane corteggiatrice farà conoscere ulteriori dettagli sulla sua vita!