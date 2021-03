In una sua recente intervista, Carlo Conti ha svelato un retroscena inedito sul suo matrimonio con Francesca: c’entra Antonella Clerici.

È uno dei più grandi conduttori di sempre, Carlo Conti. Recentemente sul piccolo schermo con il gioco ‘Affari Tuoi – Viva gli sposi’, il conduttore fiorentino è stato la colonna portante di numerosi e diversi programmi televisivi di un successo davvero incredibile. È proprio per questo motivo che, sulla soglia di sessant’anni, il buon Conti non ha affatto potuto fare a meno di tirare un po’ le somme. E, sia chiaro, lo ha fatto non soltanto sulla sua vita professionale, ma anche di quella privata. Babbo del piccolo Matteo e marito della bellissima Francesca Vaccaro, il conduttore fiorentino decanta di una tranquillità e spensieratezza davvero unica. Sapete che, soltanto adesso, Carlo Conti ha svelato un inedito retroscena sul suo matrimonio con la famosissima costumista? Si, avete letto proprio bene. In una sua recente intervista a ‘Il Corriere della Sera’, il conduttore ha raccontato un inedito aneddoto. Che, tra l’altro, riguarda anche Antonella Clerici.

Carlo Conti, il retroscena inedito sul matrimonio con Francesca: c’entra Antonella Clerici

Tra Carlo Conti ed Antonella Clerici, c’è da ammetterlo, intercorre un rapporto di amicizia davvero speciale. E lo si deduce chiaramente da questo retroscena sul suo matrimonio. Nel corso della sua intervista a Il Corriere della Sera, infatti, il buon conduttore fiorentino ha raccontato per la prima volta in assoluto un aneddoto davvero inedito. È proprio al noto quotidiano che l’ex colonna portante de L’Eredità ha confessato che, grazie al consiglio della conduttrice, si è convinto a sposare Francesca, la sua attuale moglie. Da sempre ‘single’ incallito, è soltanto dopo le parole della simpaticissima Clerici che il buon Carlo ha capito che era giunto il momento di convolare a nozze con la famosa costumista. ‘Una sera, sono rientrato dopo l’ennesima cena con amiche e ho sentito il bisogno di un altro tipo di vita, di focolare domestico’, ha iniziato a raccontare il conduttore fiorentino. Per poi continuare a dire: ‘Poi, avevo seguito il consiglio di Antonella Clerici, che m’aveva detto: guarda Ciccio, stavolta o vai col brillozzo o non la ribecchi più’.

Insomma, un retroscena davvero inedito. Siete d’accordo?