Conduttore amatissimo, Carlo Conti è uno dei volti televisivi a cui il pubblico è maggiormente affezionato: l’incredibile ricordo, lo scatto “vintage”, lo avreste riconosciuto?

Si tratta di uno dei volti della televisione italiana a cui il pubblico è maggiormente affezionato: la foto “vintage” di Carlo Conti, ricordo incredibile, lo avreste riconosciuto? Questa sera dovrebbe essere tra gli ospiti che siederanno sulla poltrona bianca de “La canzone segreta” nuovo format condotto dalla splendida Serena Rossi. Seguitissimo anche sui social, qualche tempo fa il celebre conduttore ha dovuto affrontare un momento difficile, un lutto che lo ha addolorato profondamente. Fino a qualche mese fa lo avevamo visto alla conduzione di “Tale e Quale Show” e, al momento, il pubblico non vede l’ora di rivederlo sul piccolo schermo. Un po’ di tempo fa Carlo Conti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto davvero incredibile del suo passato: lo avreste riconosciuto?

Carlo Conti, il ricordo incredibile: lo avreste riconosciuto?

Talentuoso, dal sorriso luminoso e la capacità di catalizzare l’attenzione del pubblico: Carlo Conti è un vero showman e, di certo, tra i volti più celebri e apprezzati del piccolo schermo. Per tre anni lo abbiamo visto al timone di “Sanremo”, nelle vesti di direttore artistico, per non parlare dell’amicizia sorprendente che lo lega a Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Amicizia che ha regalato al pubblico uno show irriverente, divertente ed emozionante. Un po’ di tempo fa, complice il suo profilo Instagram, Carlo Conti ha condiviso con i fa un’immagine davvero incredibile: uno scatto “vintage” direttamente dal suo passato. Lo ha fatto in occasione i 45 anni delle radio libere italiane, come ha spiegato nella didascalia che l’accompagnava. Nella foto, possiamo ammirare il celebre conduttore negli anni 80′, in discoteca, alla postazione di deejey. Un ricordo davvero eccezionale che ha lasciato i fan senza parole. Se siete curiosi, scorrete di seguito e troverete lo scatto!

Avreste riconosciuto Carlo Conti in questo giovanotto dalla folta chioma di riccioli scuri? Un ricordo sorprendente!