Carlo Conti è uno dei più grandi conduttori di sempre, ma sapete che titolo di studio ha? Non lo immaginereste mai, tutti i dettagli.

Siete pronti ad assistere ad una serata davvero imperdibile? Perché, vi anticipiamo, è proprio questa che, televisivamente parlando, andremo a vivere tra pochissime ore. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: non soltanto andrà in onda la prima replica dei momenti più cult di Ciao Darwin, ma inizierà anche una nuova avventura per Serena Rossi. In onda su Rai Uno con ‘La canzone segreta’, l’attrice napoletana sarà la colonna portante di un imperdibile programma televisivo. Di cui la musica è, come sempre, la colonna portante. Ospite di questa prima puntata dello show, oltre a Marco Tardelli, Veronica Pivetti e tanti altri, sarà anche Carlo Conti. Ecco, ma in attesa di poterlo vedere alle prese con la canzone segreta, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? In particolare, conoscete il suo titolo di studio? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Siete pronti? Procediamo con ordine.

Carlo Conti, conoscete il suo titolo di studio?

È uno dei più grandi conduttori di sempre, Carlo Conti. Colonna portante di numerosi programmi televisivi di successo, il simpaticissimo fiorentino decanta di una carriera davvero impressionante. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? In attesa di poterlo rivedere sul piccolo schermo a ‘La canzone segreta’, la nuova trasmissione condotta da Serena Rossi, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato un inedito retroscena che, a Il Corriere della Sera, il conduttore ha svelato sul suo matrimonio. Siete curiosi, però, di conoscere qual è il suo titolo di studio? Come conduttore, bisogna ammetterlo, è davvero superlativo. Ma come studente? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il buon Carlo Conti abbia conseguito il diploma di ragioneria. E che, ancora prima del successo, abbia svolto la professione all’interno della banca. Un retroscena davvero pazzesco, siete d’accordo?

Vi sareste mai immaginati questo titolo di studio?