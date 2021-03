Anticipazioni C’è Posta per Te, sabato 13 marzo: in studio l’amatissimo volto di Uomini e Donne; tutti i dettagli sull’ultima puntata della trasmissione.

Tutto pronto per una nuova puntata di C’è Posta per te. Una puntata tutta da vivere, anche perché sarà l’ultima di questa stagione. Dopo lo stop della scorsa settimana causa Sanremo, la trasmissione di Maria De Filippi torna in onda con un appuntamento imperdibile. Come sempre, ci sarà un mix di storie strappalacrime e storie più leggere. Tra richieste di perdono e regali inaspettati, il programma del sabato sera di Canale 5 conquista da anni milioni di telespettatori. E a rendere ogni puntata speciali ci pensano i super ospiti, ogni volta diversi. Chi ci sarà in studio per la puntata di domani, sabato 13 marzo? Ve lo sveliamo subito! Piccolo spoiler: ci sarà un volto amatissimo di Uomini e Donne.

Anticipazioni C’è Posta per Te, sabato 13 marzo: ospite in studio la regina del trono Over di Uomini e Donne

Domani, sabato 13 marzo 2021, andrà in onda l‘ultima puntata di C’è Posta per te. Anche quest’anno, come sempre, la trasmissione di Maria De Filippi si conferma un grandissimo successo, ottenendo ascolti record per ogni puntata. E per il gran finale, la De Filippi ha scelto due ospiti davvero speciali. Si tratta di Luciana Littizzetto e della regina del Trono Over di Uomini e Donne Gemma Galgani! Una sorpresa bellissima per i fan di Uomini e Donne, che ogni giorno seguono le vicende amorose della dama torinese. Ma che ruolo avrà Gemma a C’è Posta? Come accade in ogni puntata, gli ospiti fungono da “sorprese” per i destinatari della posta, inviata da una persona speciale che decide di far loro un regalo. Le emozioni sono assicurate! Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutti i dettagli della puntata di domani e per goderci l’ultimo speciale appuntamento con la trasmissione targata Maria De Filippi.

Appuntamento alle ore 21 e 30 su Canale 5, non mancate! E per i fan di Amici, tenetevi pronti: se C’è posta terminerà questo sabato, sabato prossimo, 20 marzo, inizierà il serale dell’amatissimo talent show! Insomma, Queen Mary continuerà a tenervi compagnia nei vostri sabato sera. Stay tuned.