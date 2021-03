Attore di straordinario talento, conduttore e divulgatore scientifico, Cesare Bocci ha conquistato il web con una foto dal fascino magnetico: irresistibile immagine del passato

Questa sera lo vedremo tra gli ospiti de “La canzone segreta” nuovo format di Rai 1 che vede al timone la talentuosa e bellissima Serena Rossi. Cesare Bocci ha conquistato il pubblico con una foto che arriva dal passato: fascino magnetico! Attore di straordinario talento, ma anche conduttore e divulgatore scientifico, lo abbiamo visto di recente ne “Fratelli Caputo” in coppia con l’eccezionale Nino Frassica. Originario di Camerino, l’interprete ha intrapreso la carriera nel panorama artistico dedicandosi per lungo tempo al teatro. Si avvicina poi alla tv e anche al cinema, prendendo parte a numerosi film, fiction e programmi molto amati dal pubblico. Lo abbiamo ammirato anche a “Ballando con le stelle”, in cui si è cimentato nelle vesti di ballerino. Seguitissimo anche sui social, tramite il suo profilo Instagram Cesare Bocci ha pubblicato, un po’ di tempo fa, una foto dal fascino davvero irresistibile che arriva dal suo passato. Scopriamo i dettagli!

Cesare Bocci, la foto irresistibile del passato: fascino magnetico

Oltre ad essere un attore di grande talento, Cesare Bocci è anche un uomo estremamente affascinante. Sorriso incredibile, occhi meravigliosi e un carisma indiscusso lo rendono uno dei volti più apprezzati del panorama nostrano. Sempre pronto a mettersi in gioco, come dimostra la partecipazione a “Ballando con le stelle” che, tra l’altro, ha vinto, questa sera lo vedremo accomodarsi sulla poltrona di Serena Rossi a “La canzone segreta”. Un po’ di tempo fa, Cesare Bocci ha condiviso con il pubblico uno scatto che lo ritrae intorno agli anni 90’, come ha lui stesso indicato nella didascalia. Nell’immagine, possiamo vedere l’attore di profilo, con lo sguardo rivolto altrove. Un fascino magnetico e davvero incredibile traspare dalla fotografia che ha, giustamente, conquistato il web. Sono stati, infatti, migliaia i like conquistati dallo scatto e centinaia i commenti rivolti alla bellezza di Cesare Bocci. Ecco, di seguito, la foto di cui parliamo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cesare Bocci (@cesarebocci)

Elegante e fascinoso, non trovate?