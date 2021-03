Da Venerdì 12 Marzo inizieranno le nuove repliche di Ciao Darwin, ricordate dove abbiamo già visto la Madre Natura di stasera?

Siete pronti ad un nuovo viaggio di Ciao Darwin? Proprio a partire da stasera, Venerdì 12 Marzo, andranno in onda nuovamente le repliche del simpaticissimo e divertentissimo programma di Paolo Bonolis. Andato in onda per l’ultima volta poco meno di due anni fa, da questa sera andranno in onda i momenti cult di Ciao Darwin. Quindi, carissimi lettori e lettrici di Sologossip, reggetevi forte perché ci aspettano delle settimane ricche di risate e di momenti davvero imperdibili. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, tra pochissime ore, vada in onda la puntata dedicata alle due fazioni ‘Chic’, squadra capeggiata dal mitico Enzo Miccio, e ‘Choc’, team capeggiato dalla simpaticissima Lisa Fusco. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, ne vedremo sicuramente delle belle. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: chi sarà la Madre Natura? Beh, stiamo parlando proprio di lei: Ema Kovac. Si, avete letto proprio bene: la bellissima modella di origini croata e fidanzata di Gennaro Lilio, ex concorrente del GF, incanterà tutto il pubblico italiano con la sua bellezza. Il suo nome non vi è affatto nuovo? Avete ragione! Ricordate dove l’abbiamo vista? Scopriamolo insieme.

Ciao Darwin, ricordate dove abbiamo già visto la Madre Natura di stasera, Venerdì 12 Marzo?

In concomitanza con la prima puntata de ‘La Canzone Segreta’, su Canale 5, andrà in onda anche il primo appuntamento con i momenti imperdibili di Ciao Darwin. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, si prospetta una serata davvero indimenticabile. Ecco, ma in attesa di poter assistere a questi due appuntamenti televisivi più che imperdibili, siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più? Su Ciao Darwin, ad esempio, vi abbiamo detto che la ‘gara’ di questa sera sarà completamente dedicata a due fazioni completamente contrastanti. Stiamo parlando esattamente di ‘Chic’ e ‘Choc’, capeggiati rispettivamente da Enzo Miccio e Lisa Fusco. Cosa sappiamo, invece, di Madre Natura del 12 Marzo? Lei, come dicevamo precedentemente, si chiama Ema Kovac. E, senza alcun dubbio, con la sua immensa bellezza impressionerà davvero tutti. Cosa sappiamo, però, su di lei? Ricordate, ad esempio, dove l’abbiamo già vista? Oltre ad essere un’affermata ed apprezzata modella, sapete che la giovanissima croata ha preso parte ad un famosissimo programma televisivo. Ecco, ma quale? Se vi dicessimo: Pechino Express? Ebbene si, avete letto proprio bene. Proprio nel corso dell’edizione del 2020, la modella ha preso parte all’adventure reality in coppia con Dayane Mello e tantissimi altri personaggi dello spettacolo. Tra cui, tra l’altro, Gennaro Lilio, il suo attuale compagno.

Vi ricordavate che Ema Kovac avesse partecipato a Pechino express? Impossibile dimenticarla, diteci la verità!