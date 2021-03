Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Oscar Branzani a Uomini e donne, è sempre più innamorata del suo Nunzio: la dedica dolcissima.

Fu una delle corteggiatrici più amate e discusse di Uomini e Donne, Eleonora Rocchini. Si contraddistinse, infatti, sia per la sua sottile ironia che per la sua delicata bellezza. Quei grandi occhi verdi e il sorriso dolce che le completava il viso, fecero perdere la testa all’allora tronista Oscar Branzani, che infatti la scelse. I due vissero una vera e lunga storia d’amore che durò circa 3 anni. Dopodiché, dopo vari ritorni di fiamma, si sono definitivamente detti addio. Un addio, che però, non è avvenuto nel migliore dei modi. La Rocchini infatti, iniziò una relazione con Nunzio Moccia, ex di Dalila Branzani, nonché amico di Oscar, e tra loro non è mai più tornato il sereno. A proposito di questa relazione, la bella Eleonora, ha da pochi giorni postato una foto con una dolce e romantica dedica. Volete leggerla anche voi? Scopriamola insieme.

Eleonora Rocchini: la speciale dedica a Nunzio Moccia

Ricorderemo tutti l’incidente che vide coinvolta Eleonora e Dalila. Fu in seguito a questo episodio che avvenne la rottura dell’amicizia tra loro due a causa di Nunzio, ex di Dalila. Nelle ultime settimane, sul web, circolavano varie voci che hanno fatto intendere che l’ex corteggiatrice avesse concluso la storia con Moccia, e fosse stata avvistata con Giulio Fantini, ex di Raffaella Fico. Ma la fiorentina dal viso d’angelo ha messo a tacere subito le presunte voci, postando una foto che suggella il suo amore per il bel napoletano. Una dedica breve ed essenziale, senza inutili giri di parole. Ebbene sì, la Rocchini ha postato una foto di lei e Nunzio insieme con su scritto “Ti Amo”.

La relazione tra i due, quindi, sembra procedere a gonfie vele, e sembrerebbe che l’amore non era mai finito. La bella Eleonora, si trova anche in un periodo che la appaga molto anche dal punto di vista lavorativo. Dopo aver raggiunto il traguardo di un milione di follower su Instagram, ha creato un proprio marchio personale, Maison Roel. È proprio un incantevole periodo, quello che sta vivendo la Rocchini, non pensate?