Elettra Lamborghini positiva al Covid: attraverso una serie di Instagram Stories, la cantante ha spiegato cos’è esattamente successo.

A distanza di pochissimi giorni dal suo debutto nello studio de L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini è risultata positiva al Covid. Ebbene si. Attraverso un post Instagram condiviso sulla sua pagina social ufficiale, la giovanissima e famosissima cantante ha annunciato ai suoi sostenitori di avere contratto anche lei il Covid. Attualmente, la moglie di Afrojack ha tranquillizzato i suoi fan, dicendo loro di stare bene. Certo, il senso del gusto e dell’olfatto, l’ha perso. E, da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe avere anche una leggera tosse. Tutto sommato, però, la Lamborghini ha detto di stare bene. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: come l’ha presa? Sappiamo benissimo che, in tutti questi mesi, la cantante è sempre stata molto attenta e, soprattutto, cauta, ma come avrà preso la notizia di essere risultata positiva al Covid? A svelarlo, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, Elettra ha raccontato la sua reazione alla notizia.

Elettra Lamborghini positiva al Covid, come sta? Le sue parole

Sono trascorse pochissime ore da quando Elettra Lamborghini, con un post Instagram, ha annunciato ai suoi sostenitori di essere risultata positiva al Covid, soltanto pochi istanti fa, però, ha voluto raccontare loro come l’ha scoperto. E, soprattutto, come ha preso la notizia. ‘Tutto è iniziato che qualche giorno fa vado a fare una passeggiata con le mie sorelle sui colli’, inizia a raccontare la cantante. Spiegando, inoltre, di aver pensato di avere dei polmoni in ottimo stato. La situazione inizia a precipitare, però, la sera stessa. Quando, al telefono con il papà, le viene fatto notare che la tosse appena fatta, non era affatto normale. È proprio per questo motivo che, sottopostasi a diversi tamponi, perché il primo era risultato negativo, la Lamborghini scopre di aver contratto il virus. ‘Ho pianto per tutto il giorno. Vai in depressione per un giorno’, ha continuato a dire la Lamborghini. Sottolineando, inoltre, la cattiveria della persone. ‘Non vi dico cosa mi hanno fatto. Ti fanno sentire come se avessi la peste’, ha detto ancora.

‘Ovviamente, la prima cosa che ho fatto è stata quella di avvisare tutte quelle poche persone con le quali sono stata a contatto’, ha chiosato la Lamborghini.