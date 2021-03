Elisabetta Gregoraci, il suo look incanta i followers: sapete quanto costa la gonna di jeans indossata dall’ex concorrente del GF Vip?

È stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del GF Vip. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, alla sua prima volta in un reality show. Un’esperienza bellissima per la conduttrice, che si è fatta conoscere a 360 gradi dai telespettatori. Che, anche dopo la sua uscita dalla casa, hanno continuato a seguirla e sostenerla attraverso i social. In particolare su Instagram, dove la bellissima showgirl calabrese condivide foto e video delle sue giornate. E proprio poche ore fa, la Gregoraci ha condiviso alcuni video nelle stories, mostrando l’outfit del giorno. I look di Elisabetta sono sempre oggetto di interesse per i fan, che amano l’eleganza e lo stile della loro beniamina. Curiosi di scoprire qualcosa in più sull’outfit di oggi? A colpire tutti, in particolare, è stata la gonna in jeans indossata dalla Gregoraci. Ecco quanto costa!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Elisabetta Gregoraci, il suo look incanta i followers: quanto costa la gonna di jeans indossata dalla conduttrice

Elisabetta Gregoraci è uno dei volti più amati della nostra tv. E, grazie alla partecipazione al GF Vip 5, la bellissima showgirl ha conquistato il cuore di tantissimi altri fan. Anche su Instagram, dove il suo profilo conta ben un milione e 800 mila followers. Numeri da capogiro, come i suoi look, che da sempre catturano l’attenzione del pubblico. Terminata l’esperienza al GF Vip, i fan continuano ad ammirare gli outfit proposti dalla Gregoraci attraverso i social. E nelle sue stories Instagram di questa mattina, Elisabetta si è mostrata in tutta la sua bellezza: maglioncino nero, gonna di jeans, stivali e cappottino. Un outfit elegante e di classe, come sempre quando si tratta della Gregoraci. E ad attirare particolarmente l’attenzione è stata la gonna a vita alta, caratterizzata da uno spacchetto nella parte anteriore e da una cintura annodata. Curiosi di scoprire di più sul capo? Si tratta di un modello firmato TheAttico, dal valore attuale di 221 euro, scontata. Altri dettagli sul suo look sono forniti dalla pagina EliGregStyle, dedicata proprio ai look della showgirl:

Eh si, la meravigliosa Elisabetta sa sempre come incantare i followers. E voi, cosa aspettate ad unirvi a loro e seguire le avventure social della Gregoraci? Il suo profilo è ricco di contenuti interessanti, non ve ne pentirete!