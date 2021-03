Attraverso il suo canale instagram, Guendalina ha annunciato di essere separata in casa da mesi con suo marito Umberto: cos’è successo.

Un personaggio mediatico amatissimo dal pubblico italiano, Guendalina Tavassi, torna a far parlare di sé. L’abbiamo conosciuta al Grande Fratello, nel quale si è fatta conoscere per la sua forte personalità e il suo carattere esuberante. Da quel momento in poi la sua carriera è stata tutta in ascesa. L’abbiamo vista spesso presenziare nei vari salotti in onda su canale cinque, come opinionista. Su Instagram, invece, conta un milione di follower. Insomma, Guendalina è proprio un personaggio pubblico a tutti gli effetti. Gli ultimi avvenimenti che l’hanno vista protagonista, hanno turbato sicuramente la sua serenità abituale. Stiamo parlando dell’episodio del telefono hackerato, che ha visto la divulgazione dei suoi video intimi su tutto il web. L’influencer romana sembrava, però, aver ritrovato la serenità, fin quando ieri non ha rivelato di essere separata in casa con suo marito Umberto.

Guendalina Tavassi ed Umberto, separati in casa: cos’è successo

Guendalina Tavassi ha da poco annunciato la separazione in casa dal marito Umberto d’Aponte. Una rivelazione davvero scioccante per i fan, i quali subiranno un duro colpo. La coppia, infatti, si è sempre mostrata super affiatata e innamorata. I loro social sono colmi di scatti insieme ma soprattutto video. Erano infatti soliti fare sketch divertenti insieme, oppure con tutta la famiglia al completo. Dal loro matrimonio, risalente al 2013, sono nati due figli, Chloe e Salvatore, e insieme sembravano una famiglia davvero perfetta. Qualcosa però è andato storto, data l’ultima Instagram story dell’ex gieffina. L’opinionista di Barbara d’Urso ha postato nella giornata di ieri l’annuncio della separazione in casa dal marito.

La romana ha tenuto però a precisare che saranno sempre legati da stima e affetto. “[…] Siamo separati in casa da mesi, e che questo fatto sia rimasto privato finora è la prova del raggiunto equilibrio familiare”, queste sono solo alcune delle parole che ha scritto. Al momento, non sono state chiarite ancora le cause della separazione in casa. Così come tutti i loro fan, anche noi ci auguriamo che molto presto il sereno possa ritornare tra loro.