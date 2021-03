A distanza di pochissime ore dalle parole di Guendalina Tavassi, anche Umberto spiega perché sono separati in casa: le sue parole social.

Da pochissime ore non si fa altro che parlare di loro. Stiamo parlando proprio di Guendalina Tavassi ed Umberto D’Aponte. Sposati dal 2013, dopo un incontro ‘fortuito’ in treno, e genitori di due splendidi figli, sembrerebbe proprio che la coppia non stia attraversando affatto un momento facile e felice del loro amore. Sempre innamoratissimi, divertenti e soliti a condividere ogni cosa con i loro sostenitori, sembrerebbe proprio che i due piccioncini stiano proprio attraversando un periodo che, come un po’ tutte le coppie, sta mettendo a dura prova il loro rapporto. Ad annunciarlo, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è stata proprio la diretta interessata. Dapprima attraverso una lunghissima diretta social ed, in seguito, mediante l’ausilio di un’Instagram Stories, l’ex gieffina non ha affatto potuto fare a meno di dire ai suoi sostenitori che, ormai da mesi, lei ed Umberto vivono separati in casa. Non sappiamo quali siano stati i motivi che hanno spinto la coppia a prendersi questo momento di pausa. Fatto sta che, da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che i due abbiano preso questa decisione per il bene dei figli.

Guendalina ed Umberto separati in casa, lui rompe il silenzio: ‘Farò di tutto per riconquistarla’

A distanza di pochissime ore dalla confessione inaspettata di Guendalina Tavassi, anche Umberto D’Aponte ha voluto dire la sua opinione in merito. E così, di ritorno dalla Turchia, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, l’imprenditore napoletano non ha affatto potuto fare a meno di spiegare cos’è esattamente accaduto. E, soprattutto, cosa sta accadendo attualmente alla coppia. ‘Voglio mettere un punto alla situazione perché qualcuno non ha seguito la diretta e qualcuno mi sta chiedendo, io ovviamente voglio dirvelo’, sono proprio queste le esatte parole che Umberto, per iniziare il suo discorso, ha iniziato a pronunciare. ‘Io non devo chiedere scusa a nessuno. L’unica persona alla quale devo farlo, è mia moglie per alcuni comportamenti che ho avuto sbagliati nei suoi confronti’, ha continuato a dire il bel napoletano ai suoi sostenitori. Come dicevamo precedentemente, quindi, non sappiamo affatto i motivi che hanno spinto la coppia a prendere la decisione di essere separati in casa. Fatto sta che, però, Umberto ne è certo: vuole conquistare Guendalina. ‘Io sono innamoratissimo di Guendalina e faccio di tutto per riconquistarla’, ha detto ancora D’Aponte.

‘Vi prometto di resettare e di recuperare questo rapporto con Guendalina e di cambiare. Sperando in un lieto fine’, conclude queste Instagram Stories Umberto D’Aponte. Ed anche noi, così come lui e tutti i fan della coppia, speriamo di rivederli sorridenti ed insieme quanto prima.