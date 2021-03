L’isola dei famosi 2021, chi è il naufrago Il Visconte Guglielmotti: il suo nome, il lavoro svolto, e il perchè della sua partecipazione al reality.

L’isola dei famosi sta per partire, manca sempre meno, infatti, lunedì 15 marzo, ci sarà la prima puntata del reality. Un appuntamento che vedrà la conoscenza dei naufraghi che sono sbarcati sull’isola, e ovviamente, non mancheranno le sorprese. Al timone del programma, lei, l’amatissima Ilary Blasi, che sarà affiancata da due opinioniste d’eccezione, ovvero Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, e nelle ultime ore si è aggiunto il vincitore del Gf Vip, Tommaso Zorzi. Gli opinionisti scelti per commentare e stravolgere quest’esperienza dei concorrenti, come anche la conduttrice, mostrano una personalità decisamente schietta, e proprio per questo, siamo certi, che i colpi di scena non mancheranno. Ebbene, in queste settimane sono stati ufficializzati i nomi dei naufraghi. Tra questi, ci sarà anche lui, il Visconte Guglielmotti: scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Isola dei famosi, chi è il Visconte Guglielmotti: nome, lavoro, vita privata, e il motivo della sua partecipazione

Lunedì 15 marzo andrà in onda la prima puntata de L’isola dei famosi; quest’anno, al timone della nuova edizione ci sarà Ilary Blasi. La conduttrice sarà affiancata, durante questo lungo percorso, da due opinioniste d’eccezione, ovvero Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, ma colpo di scena, nelle ultime ore si è aggiunto al cast un altro opinionista, proprio lui, il vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. Come abbiamo già espresso, tra i naufraghi, ci sarà Il Visconte Guglielmotti. Scopriamo qualcosa in più sul nuovo partecipante. Chiamato Il Visconte, questo perchè ha ereditato il titolo nobiliare dalla famiglia di appartenenza, il suo nome è Ferdinando, ed è un avvocato e imprenditore di azienda. Dopo il liceo ha deciso, infatti, di proseguire gli studi laureandosi in Giurisprudenza. Inizialmente, ha intrapreso tale percorso, fino a prendere una scelta diversa, dedicandosi all’azienda di famiglia. Ferdinando, ha rivelato, intervistato da SuperGuida Tv, di voler vivere questa nuova esperienza come un esperimento sociologico, dato che non sa quali effetti possa avere per lui la convivenza. ” Mi ha spinto ad accettare la richiesta, l’idea di vivere in prima persona uno dei romanzi che più ho amato da bambino, “Le avventure di Robinson Crusoe”. L’idea di vedermi catapultato in una realtà che non mi appartiene stuzzica la mia fantasia. Sarà per me una sfida… Non mi sono mai sposato, non ho mai convissuto e non ho figli.”, ha confessato.

Il naufrago si definisce un uomo dalla grande umanità, dotato di forte spirito di comprensione. E’ single. Come rivelato, vive con sua madre nel palazzo di famiglia. Ad essere particolarmente noti, sono i suoi numerosi flirt. Ebbene, sarà proprio lui uno dei naufraghi di questa nuova scoppiettante edizione de L’isola dei famosi. Ferdinando Guglielmotti, sicuramente, ci sorprenderà, dato che ha tutte le carte in regola per farlo.