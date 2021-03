Isola dei Famosi, colpo di scena a pochi giorni dall’inizio: accadrà nella prima puntata del reality show di Canale 5.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei famosi! Gli amanti dei reality show possono stare tranquilli: dopo ben sei mesi di GF Vip 5, una nuova avventura sta per partire in Honduras. Precisamente lunedì 15 marzo andrà in onda la prima puntata del reality show condotta da Ilary Blasi, che vedremo due volte a settimana, il lunedì e il giovedì. I naufraghi sono già partiti e tutto è pronto, ma non sono mancati imprevisti. Come quello che riguarda Elettra Lamborghini, una degli opinionisti di questa edizione. La vulcanica cantante è risultata positiva al Covid e, quindi, non potrà essere presente in studio per le prime puntate. A commentare le vicende dei naufraghi ci saranno, però, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. A quanto pare, però, Elettra non sarà del tutto assente. Ecco cosa anticipa Fanpage.it.

Isola dei Famosi, colpo di scena a pochi giorni dall’inizio: Elettra Lamborghini ci sarà nella prima puntata?

Elettra Lamborghini non sarà presente in studio nelle prime puntate de L’Isola dei famosi. La cantante, infatti, è positiva al Covid, fortunatamente asintomatica. Per questo motivo, salterà le prime puntate del reality show di Canale 5, nel quale vestirà i panni di opinionista. Con lei Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, la cui presenza è stata annunciata solo poche ore fa. Ma la Lamborghini sarà del tutto assente? Ebbene, secondo quanto Fanpage.it ha appreso da fonti vicine alla produzione, Elettra sarà comunque presente nella puntata d’esordio del reality, attraverso un collegamento da casa. L’opinionista potrà quindi intervenire nel corso della puntata, commentando le vicende dei naufraghi insieme ai colleghi.

Tra palala, playa, prove leader e nomination di fuoco, i naufraghi sono pronti a tuffarsi in questa nuova esperienza. Non ci reste che attendere qualche giorno per scoprire tutte le novità della nuova edizione dell’avventuroso reality di Canale 5. E voi, lo seguirete? Appuntamento lunedì 15 marzo in prima serata!