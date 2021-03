Parte stasera, 12 Marzo, il nuovo format de “La canzone segreta” che vede al timone la talentuosa Serena Rossi: come funziona il programma, i dettagli

Anticipazioni e ospiti de “La canzone segreta”: il via questa sera (fonte Instagram)La bellissima e talentuosa Serena Rossi sarà da questa sera, 12 Marzo, al timone di un nuovo ed entusiasmante format: “La canzone segreta”, scopriamo gli ospiti e le anticipazioni di questa prima messa in onda. La splendida attrice, reduce dalla prima stagione di “Mina Settembre”, fiction amatissima che ha conquistato il pubblico, tornerà sul piccolo schermo nelle vesti di conduttrice. “La canzone segreta” è un programma che ruota intorno alla musica e, in particolare, ad alcuni personaggi nello specifico. Pare che vedremo una poltrona bianca su sui l’ospite del momento siederà e a cui sarà dedicato un “viaggio”, appunto, tra canzoni ed emozioni. Andiamo a vedere quali sorprese ci attendono questa sera!

“La canzone segreta”: come funziona?

Tra gli ospiti che dovrebbero intervenire per questa prima e senza dubbio emozionante puntata spiccano una sfilza di nomi davvero incredibili. A cominciare dall’attore Cesare Bocci, passando per Veronica Pivetti fino ad arrivare a Marco Tardelli. Ancora, dovremmo vedere sul piccolo schermo Luca Argentero, ma anche l’iconico Carlo Conti e la talentuosa Virginia Raffaele. Sembra, inoltre, che tra gli ospiti attesissimi ci sia anche Franca Leosini. “Ogni sera avremo sette ospiti, personaggi amatissimi, che entrano in studio senza sapere nulla di quello che abbiamo preparato per loro, prendendo spunto dalla loro canzone segreta” avrebbe spiegato Serena Rossi, illustrando il programma. “Uno show fatto di spettacolo, musica e grandi emozioni” avrebbe aggiunto. Al momento, sappiamo che ci sarà una sorta di “poltrona” bianca dove i sopracitati ospiti siederanno per sottoporsi a questo “viaggio” che farà emozionare loro e anche i telespettatori. Il pubblico è, ovviamente, curioso e impaziente di scoprire il nuovo format e non vede l’ora di rivedere Serena Rossi sul piccolo schermo. L’appuntamento è, dunque, questa sera, 12 Marzo in prima serata!

Siete curiosi di scoprire il “viaggio” nelle emozioni e la “canzone segreta” degli attesissimi ospiti? Siamo certi che il nuovo programma saprà regalare momenti davvero profondi e che Serena Rossi stupirà il pubblico ancora una volta! Appuntamento a questa sera!