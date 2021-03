La pupa e il secchione e viceversa, sboccia l’amore tra due protagonisti: la rivelazione appena arrivata, splendida notizia!

Il docu-reality La Pupa e il secchione datato 2006, è tornato quest’anno sotto un nuovo format. La nuova edizione prevedeva anche i pupi e le secchione, ed è per questo che si è chiamato La Pupa e il secchione e viceversa. A condurlo è stato il comico conosciuto a Zelig, Andrea Pucci accompagnato dalla pupa per eccellenza, Francesca Cipriani. Questo programma è stato definito un vero e proprio esperimento sociale. Lo scopo dello show è appunto, quello di creare delle coppie affinché si compensino, colmando uno le mancanze dell’altro. A vincere questa edizione è stata la coppia Marini-Miryea Ramirez che si è piazzata prima in classifica. Tuttavia nelle ultime ore a far scatenare il web, è stata un’altra coppia. Due concorrenti, infatti si sono innamorati, e a rivelarlo sono stati loro stessi. Siete curiosi, vero? Scopriamolo insieme.

La pupa e il secchione e viceversa, si sono innamorati dopo il reality: ecco chi

Sono passati due mesi dall’inizio de La Pupa e il secchione e viceversa, e il programma già ha lasciato il segno. Poco fa, infatti, il web è impazzito alla notizia che tra due concorrenti fosse sbocciato l’amore. I telespettatori, solitamente, tendono ad affezionarsi alle coppie che si creano, e sperano sempre che possa scoppiare l’amore. E così è stato, ma questa volta è avvenuto a docu-reality terminato. Stiamo parlando di una pupa veramente avvenente, e di un secchione niente male. Curiosi vero? Stiamo parlando di Alessio Guidi e Stephanie Bellarte. Loro si sono classificati secondi, ma hanno comunque vinto perché hanno trovato l’amore.

A rivelare la fantastica notizia è stato proprio Alessio con un post Instagram, con tanto di didascalia “Abbiamo vinto in amore”. Una dedica che ha fatto impazzire i fan. Pur venendo da mondi completamente opposti, i due concorrenti si sono piaciuti, e infine innamorati. Possiamo quindi concludere che l’esperimento sociale è riuscito, non solo ai fini del programma ma anche nella realtà.