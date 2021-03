Luca Argentero e Cristina formano una delle coppie più belle dello spettacolo, ma sapete come si sono conosciuti? L’incontro ‘fortuito’.

Diciamoci la verità: Cristina Marino e Luca Argentero formano una delle coppie più apprezzate dello spettacolo italiano. Sarà per la loro immensa bellezza, sarà per il loro profondo amore, sarà per la loro semplicità e genuinità, fatto sta che i due piccioncini sono, senza alcun dubbio, molto amati e seguiti. Diventati genitori della piccola Nina Speranza poco meno di un anno fa, l’attore torinese e la giovanissima milanese sono sempre più innamorati ed affiatati. Ecco, ma vi siete mai chiesti come si sono conosciuti? La differenza d’età tra loro, diciamoci la verità, è notevole. Ecco, ma si sono conosciuti esattamente? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua intervista a Verissimo, datata 8 Febbraio 2020, la giovanissima attrice non ha affatto potuto fare a meno di spiegare dettagliatamente come è avvenuto il primo incontro con il bel Luca Argentero. Siete curiosi di saperne di più? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo, però: stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che il loro incontro sia stato proprio dettato dal ‘destino’. Scopriamo tutti i dettagli.

Luca Argentero e Cristina Marino, sapete come si sono conosciuti?

Formano una delle coppie più belle dello spettacolo italiano, ma come si sono esattamente conosciuti Cristina Marino e Luca Argentero? Ve lo siete mai chiesti? Ebbene: se si, vi diamo noi la risposta. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua intervista a Verissimo, datata 8 Febbraio 2020, l’attrice milanese non ha affatto potuto fare a meno di ripercorrere le prima tappe di questa splendida storia d’amore. I due, stando a quanto si apprende, hanno recitato nel film ‘Vacanze ai Caraibi’ nel 2015. Sia chiaro: non hanno recitato scene insieme, bensì hanno soltanto preso parte allo stesso film. Ebbene, ma come si sono incontrati allora? Voi ci credete nel destino? Ebbene: Luca e Cristina ne sono l’esempio lampante. A Silvia Toffanin, infatti, la Marino ha raccontato che proprio per un caso ha incontrato Luca. ‘Io dovevo partire il giorno prima dell’arrivo di Luca, ma la produzione mi ha chiamato per dirmi che si era sbagliata e mi chiamata per sapere se era un problema partire il giorno dopo’, inizia a raccontare la giovanissima Marino. Ma non solo. ‘La sera casualità non dovevo nemmeno andare nello stesso posto di Luca. Ci siamo conosciuti e confesso che è stato un po’ colpo di fulmine’, ha continuato a dire.

‘Poi si è palesato a Milano e mi ha invitato a cena’, ha concluso il suo racconto Cristina Marino. Vi sareste mai aspettati un retroscena del genere?