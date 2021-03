Insieme a Paolo Bonolis, Luca Laurenti è il protagonista indiscusso di una coppia davvero formidabile, ma cosa faceva prima del successo?

Luca Laurenti non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Da anni, compagno fedele e spalla destra di Paolo Bonolis, il simpaticissimo romano decanta di un successo davvero impressionante. Il suo debutto sul piccolo schermo, è vero, è avvenuto verso la fine degli anni ’80. Quando, esattamente nel 1988, il buon Laurenti prende parte a due programmi televisivi. Facciamo riferimento a ‘Provini’ e ‘Dibattito!’. Ma è soltanto con Paolo Bonolis, però, che il simpaticissimo Luca ottiene un successo davvero strepitoso. Nel 1991, infatti, prende parte al programma ‘Urka’ su Italia Uno dello stesso Paolo. E da quel momento, non si fermerà mai più. Con il conduttore romano, infatti, Laurenti creerà un vero e proprio sodalizio televisivo. Che, a distanza di anni, continua ancora adesso. E che, soprattutto, ancora ora, decanta di un clamore pazzesco. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa faceva Luca Laurenti prima del successo? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Luca Laurenti prima del successo, sapete che lavoro faceva?

Era esattamente il 1991 quando, per la prima volta in assoluto, Luca Laurenti e Paolo Bonolis lavoravano insieme. Da quel momento, se la matematica è dalla nostra parte, sono passati esattamente trent’anni, eppure i due non si sono mai più lasciati. A partire, quindi, da ‘Chi ha incastrato Peter Pan?’ fino a ‘Ciao Darwin’ e tantissimi altri programmi televisivi, i due simpaticissimi romani rappresentano la coppia televisiva più amata ed apprezzata in assoluto. Ecco, ma siete curiosi di sapere cosa faceva il buon Laurenti prima del successo? Se, come dicevamo precedentemente, il suo debutto è avvenuto nel 1988, ma il suo successo è iniziato nel 1991, siete curiosi di sapere cosa faceva nel frattempo? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, ancora prima di spiccare sul volo sul piccolo schermo, sembrerebbe che il buon Laurenti abbia intrapreso la carriera di animatore nei villaggi turistici. È proprio qui che, prima del 1991, il simpaticissimo Luca lavora per tutta l’estate.

Voi eravate a conoscenza di questo ‘retroscena’ del passato di Luca Laurenti?