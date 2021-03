Marco Tardelli è la vera e propria leggenda del calcio italiano, ma sapete chi è la sua ex moglie? Il ‘retroscena’ sulla sua vita privata.

Insieme a Carlo Conti, Veronica Pivetti e tantissimi altri ospiti, anche Marco Tardelli sarà uno degli ospiti della primissima puntata de ‘La canzone segreta’, condotto da Serena Rossi. Dopo l’incredibile successo di ‘Mina Settembre’, l’attrice napoletana ritorna sul piccolo schermo con un programma tutto suo. Ecco, ma in attesa di potere assistere a questo grandissimo spettacolo, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sui suoi ospiti? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato del titolo di studio di Carlo Conti. Ed anche il retroscena sul primo incontro tra Luca Argentero e Cristina Marino. Siete curiosi adesso di conoscere qualche cosa in più su Marco Tardelli? Attualmente, lo sappiamo benissimo, è felicemente fidanzato con la famosissima conduttrice televisiva Myrta Merlino. Sapete che, però, prima di lei, la leggenda del calcio italiano è stato sposato? E, soprattutto, sapete chi è l’ex moglie? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Marco Tardelli, chi è la sua ex moglie? Con lei è diventato papà per la prima volta

Dal 2016, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, Marco Tardelli è felicemente fidanzato con Myrta Merlino, famosissima ed apprezzatissima conduttrice televisiva. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente della vita privata della leggenda del calcio italiano? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il buon Tardelli sia stato sposato. E che, proprio grazie a questo primo matrimonio, sia diventato padre per la prima volta. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente dell’ex moglie di Marco Tardelli? Purtroppo, le informazioni che abbiamo al riguardo sono davvero pochissime. Fatto sta che, stando a quanto si legge da diversi siti web, sembrerebbe che l’ex consorte dell’ex calciatore si chiami Alessandra. Non sappiamo quanto tempo siano stati insieme e perché si siano lasciati, fatto sta che i due hanno avuto anche una splendida famiglia, Sara.

Ma non solo. Ancora prima di Myrta, sembrerebbe che Marco Tardelli abbia avuto una relazione con Stella Pende. E che sia diventato nuovamente padre.