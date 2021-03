Marco Tardelli ha trovato l’amore in Myrta Merlino: ecco tutto quello che si sa sulla vita privata del famoso calciatore.

Ospite di Canzone Segreta, il nuovo programma di Serena Rossi, c’è anche lui, uno dei calciatori più famosi della Serie A. Marco Tardelli è stato per ben 5 volte campione d’Italia con la maglia della Juventus e con la stessa divisa ha vinto tre competizioni UEFA! E’ stato campione del mondo con l’Italia ed una sua esultanza è passata alla storia: nell’82 segnò contro la Germania ed il suo urlo divenne immagine simbolo del calcio italiano. Insomma, parliamo di uno degli uomini più famosi del calcio italiano! Conoscete la sua vita privata? E’ papà di due figli, Sara, nata dall’unione con la prima moglie e Nicola, modello, nato dalla storia con Stella Pende. Dal 2016 Marco è legato a Myrta Merlino! Vi sveliamo qualche dettaglio in più!

Marco Tardelli: “Lei è l’amore della mia vita”, i dettagli sulla vita privata dell’ex calciatore

Marco Tardelli è papà di due figli. Sara è nata dal matrimonio con la prima moglie dell’ex calciatore, Alessandra. Il secondogenito, Nicola, è nato dalla storia con Stella Pende, giornalista, autrice e conduttrice televisiva.

Dal 2016 Tardelli è in coppia con Myrta Merlino. I due sono molto innamorati: la giornalista e conduttrice ospito il suo compagno nel suo show, L’aria che tira, per parlare della carriera e del rapporto dell’ex calciatore con Maradona. Si legge che il loro amore è nato da un’amicizia che si è trasformata in qualcosa di più: “E’ stata a lungo un’amica. Poi tutto è cambiato. E’ l’amore della mia vita, un legame molto profondo. Myrta è una donna solida, mi ha aiutato a crescere” sono state le parole di Tardelli per la sua dolce metà.